TWITTER Un passant a arrêté, avec beaucoup de sagesse, deux jeunes en train de se battre en pleine rue à Atlantic-City, aux États-Unis…

Ali Miller a réussi à stopper une bagarre avec des mots et de la sagesse - Capture Youtube

Marie de Fournas

Like a boss. Lundi dernier, alors qu’il se promenait dans une rue d’Atlantic-City, aux États-Unis, Ali Miller aperçoit deux adolescents en train de se battre. Autour d'eux, leurs camarades les filment avec des smartphones, rigolent et les encouragent. Le jeune papa de 26 ans décide donc d’intervenir pour séparer les deux jeunes, mais sans utiliser la violence. Bien au contraire.

« Toi, toi, toi et toi qui filmez, vous êtes des lâches », lance-t-il aux ados munis de leurs téléphones. Il s’adresse ensuite aux deux jeunes hommes qui se donnaient des coups de poing juste avant : « Regardez, il se marre, lui aussi et lui, il a un grand sourire sur le visage. Vous êtes bientôt des hommes, agissez en tant que tel ! ». Les deux ados observent, un peu décontenancés, leurs camarades. « Est-ce que tu es vraiment énervé ? Et toi tu l’es ? », leur demande-t-il avant de les sermonner. Le groupe autour ne sait plus vraiment où se mettre. Il leur annonce ensuite qu’il ne partira pas tant qu’ils ne se seront pas réconciliés. Ce qu'ils feront en se serrant la main. La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux.

So dope!!! #Salute the homie who stepped in and spoke real to our young generation. We all need a word or 2 to help! https://t.co/hJ4BT611sw — LeBron James (@KingJames) March 21, 2017

« Tellement génial !!! Un #salut à mon pote qui est intervenu et a ‘parler vrai’ avec notre jeune génération. Il suffit d’un mot ou deux pour aider »

@blackvoices @ms_cren Wow! That's excellent. So many people walk by or just watch. — Missy Michaels (@michaels_missy) March 22, 2017

« Wow ! C’est super. Trop de gens passent leur chemin ou regardent seulement »

@VibeMagazine I want someone to find this man & give him a damn medal. — The Haitian Princess (@HaitianDiva2012) March 21, 2017

« Je veux que quelqu’un retrouve cet homme et lui donne une médaille »

We need more people like him to step up! WOW! 💪🏾✊🏾✊🏾✊🏾 pic.twitter.com/SmYzuVJnqj — Sept 4th (@DubOnDaBeatz) March 21, 2017

« On a besoin de plus de personnes comme lui pour avancer »

Un héros ordinaire

L’histoire ne s’arrête pas là. Touchée et reconnaissante, la ville d’Atlantic-City a tenu à honorer ce héros de la rue lors d’une cérémonie de remerciement. Très ému, il a déclaré devant les caméras que cette situation l’attristait: ce qu'il a fait ne devrait pas être considéré comme quelque chose d’incroyable mais simplement la norme.

Ibn Ali Miller, the man who broke up a fight between two teens in a now viral video, was honored in Atlantic City on Wednesday. pic.twitter.com/jZd3aS5AOT — Crystal Johnson (@Crystal1Johnson) March 24, 2017

@CreateLex @KingJames What a beautiful soul. I almost cried myself. Prosper young man. — not tyra banks (@sleazyweasleys) March 24, 2017

« Quelle belle âme ! Cela m’a fait pleurer. Je lui souhaite de réussir »

« Tout mon respect. Sa mère mérite une distinction également »

@Christie_Ileto @6abc Mr. Miller is a true hero. He not only stopped a fight where injury was certain, he made a positive impact on all. — Tom Mason (@mase5650) March 23, 2017

« Monsieur Miller est un vrai héros. Il n’a pas seulement stoppé une bagarre, il a créé un impact positif sur tous »

