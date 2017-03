Marie de Fournas

« _ _ _H_ _ _H_ _ _ » : Voici le mystérieux message dévoilé par J.K. Rowling sur Twitter. Mardi 14 mars, une internaute adresse un tweet à la célèbre écrivaine de la saga Harry Potter, lui demandant si elle pourrait donner un indice qui permettrait de découvrir comment s’appellera son prochain livre. Joueuse, l’auteur a alors dévoilé, sous la forme du jeu du pendu, deux lettres « H », composant ce futur titre en deux mots. Les internautes se sont immédiatement lancés dans une recherche active et plutôt ironique, de ce qui pouvait se cacher derrière ces simples consonnes. Petit inventaire des meilleures propositions.

@jk_rowling is it harhry photr

« Est-ce Harhy Photr ? »

« Piment mortel »

@jk_rowling LETHAL SHEDS, a gritty and disturbing exploration of the DIY community’s dark underbelly

« Hangars mortels, une exploration inquiétante et ardue dans les bas-fonds obscurs de la communauté du bricolage »

@jk_rowling I can't wait for SEAHOG PHONY

« Ne peut plus attendre LE DAUPHIN BIDON »

« Frites mortelles »



@jk_rowling My best stabs:

"Mighty Rhino"

"Eighty Shoes"

"Mashed Chips"

Did I get it? :-D