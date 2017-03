By the Web

PUBLICITE La marque sud-coréenne Maeil a sorti début mars une publicité «en français» pour un nouveau yaourt aux myrtilles. L’étrange traduction a laissé les internautes pantois…

La pub coréenne en français WTF - Capture Youtube

Marie de Fournas

« Aaaaaaahahaha, elle vient la puissance du yaourt » : Mais qu’est ce que c’est que cette chose ??? Quand la marque sud-coréenne Maeil a sorti son dernier yaourt saveur myrtille début mars, elle a naturellement tourné un spot publicitaire afin d’en vanter les mérites. Rien d’étrange, sauf que pour des raisons obscures que nous ne nous expliquons toujours pas, elle a pris le parti de la faire en « français ». Molière n’avait pas besoin d’être enterré à nouveau, mais c’est chose faite avec cette vidéo mêlant sensualité, Google traduction et malaise absolu.

Dès les premières secondes, on ne peut que supposer que cette vidéo va être gênante. « Mon nom est Jeaaaaan », annonce une voix d’homme, qui vient sans aucun doute d’un robot au sourire figé. Arrivent ensuite, sur ce même ton insupportable, d’étranges traductions : Haaahaaahahaaa elle vient la puissance du yaourt. Haaaaahaaaa vient souffle saint des myrtilles ». Whaaaat ?? D’un : cela ne veut rien dire, de deux : on dirait un mauvais porno des années 80 et enfin : cette voix, ça n'’st vraiment pas possible.

"bn jean on doit faire une pub c parti t au doublage

-mais mr je sais pas doubl-

-ui ui allez tg ca part demain en prod" pic.twitter.com/j0EICN3aWl — 카게키 @Hexatone (@KagekiAjumma) March 5, 2017

Le jour où la langue de molière fut assassiné à Seoul [매일유업] 매일바이오 드링킹 블루베리_쟝이야기 https://t.co/KlOV085DYF via @YouTube — Gocchisama (@Gocchisama) March 11, 2017

Une pub coréenne, avec une voix française... trop flippante !! ^^ MDR#WTF https://t.co/ii86sywl3E — Beauté Coréenne (@BeauteCoreenne) March 1, 2017

L’entreprise de produits laitiers a-t-elle tant investi dans des myrtilles « au souffle saint » qu’il ne restait plus assez d’argent pour payer un traducteur et un homme doté d’une âme ? Si ous aviez encore un doute sur le fait qu’il s’agisse d'un robot, on vous laisse écouter notre enquête.

