TWITTER Un compte pro-Fillon a utilisé une photo du meeting organisé en 2012 au Trocadéro par Nicolas Sarkozy…

La pluie, le vent et les nombreuses défections du camp Fillon n’ont pas entamé la détermination des soutiens du candidat de la droite. Empêtré dans des soupçons d’emplois fictifs visant son épouse et ses enfants, l’ancien Premier ministre a appelé ses militants à se retrouver, ce dimanche après-midi sur l’esplanade du Trocadéro.

Avant même le début du rassemblement, un compte pro-Fillon (et ouvertement islamophobe) a posté sur Twitter une photographie supposée de la manifestation et accompagnée de ce message : « Pari déjà gagné pour Fillon, une foule déjà immense se presse au Trocadéro et sur les avenues l’entourant. » Problème, l’image date du 1er mai 2012 et a été prise lors d’un meeting de Nicolas Sarkozy. Un procédé immédiatement dénoncé sur le réseau social.

Pari déjà gagné pour Fillon, une foule déjà immense se presse au Trocadéro et sur les avenues l'entourant. #fillontrocadero #Trocadéro pic.twitter.com/cP6S2gvSHh — Présidentielle 2017 (@Paris18__) March 5, 2017

[DIRECT] Rassemblement au Trocadéro : la riposte du peuple de droite >> https://t.co/t6UM2E1nhB pic.twitter.com/WQGYkjhXiZ — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) March 5, 2017

Le Seigneur des anneaux, la Libération et France 1998

Rivalisant d’humour, de nombreux internautes ont tourné en dérision le message en postant diverses photos de foules sur la plage, sur les Champs-Elysées lors de la finale de la Coupe du monde 1998 ou issues de fictions comme Game of Thrones ou Le Seigneur des anneaux. Florilège.

