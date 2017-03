By the Web

FACEBOOK Cette appli démoniaque à l’humour discutable consiste à faire croire à vos contacts Facebook que vous êtes en train de leur écrire. Mais en fait non…

Sketch de Golden Moustache sur l'angoisse des trois petits points - Capture Golden Moustache

Marie de Fournas

Maudits soient ces points de suspension qui s’agitent impunément sous votre nez lorsqu’un de vos contacts est en train de vous écrire. Une caractéristique vicieuse de Facebook. Au même titre que le réseau vous informe si votre interlocuteur a lu votre message, il vous indique par trois petits points, quand celui-ci est en train de vous répondre. Cette caractéristique crée une situation (totalement inutile et perverse) d’attente. Une application a décidé de s’en amuser.

Avec Godotify, vous pouvez faire croire à vos contacts Facebook que vous êtes en train de leur écrire. Dès qu’ils ouvrent une conversation avec vous, les fameux points de suspension apparaissent. Ils ne disparaissent que si vous désinstallez l’appli. Tout le monde a saisi à quel point la blague pouvait devenir longue (et lourde) ? Mais surtout ces petits points, tout droit sortis de la fourche de Lucifer, ont le pouvoir de vous rendre fou.

Le signe de l’imprévu, de l’infini et du latent

« Les points de suspension, c’est le signe du latent, détaille Julien Rault, auteur du livre Poétique du point de suspension, essai sur le signe du latent. Dans une conversation Facebook, ils annoncent quelque chose qui peut apparaître à tout moment, mais on ne sait pas quand, ni quoi. Cela crée une attente qui peut devenir une véritable inquiétude. Plus elle est longue, plus elle excite l’interprétation et peut mener jusqu’à l’épuisement mental ». Ainsi, même si vous avez demandé « aimes-tu la cancoillotte ? » à votre interlocuteur (question bête, tout le monde adore), le fait qu’il mette plusieurs minutes, heures ou jours à répondre, peut devenir une source d’angoisse. Va-t-il simplement écrire « non » ou souhaite-t-il, dans un pavé dépassant l’entendement, aborder un sujet beaucoup plus grave ?

Des craintes irraisonnées dont la symbolique des petits points participe grandement. « Ils représentent l’infini qui ouvre à tous les possibles. Ils ont une dimension d’imprévu », ajoute l’auteur. Les points de suspension sont beaucoup plus que de simples cercles. Pour le bien-être psychologique de vos amis, n’en abusez pas : ils sont démoniaques.

