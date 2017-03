High-Tech

Vu de la France, l’annonce va vous en toucher une sans faire bouger l’autre. Mais aux Etats-Unis, où les offres triple play coûtent encore plus de 100 dollars par mois, le marché ultra-cadenassé de la télévision est en pleine transformation. Et Google veut en profiter avec le lancement à venir de YouTube TV, un service de streaming par abonnement donnant accès à une quarantaine de chaînes pour 35 dollars par mois.

L’offre, évidemment, est réservée au marché américain. Alors que d’autres comme Dish et AT & T, avec Sling TV et Direct TV Now, proposent une offre similaire, celle de Google a l’avantage d’être l’une des plus complètes, en particulier pour le sport : elle comprend notamment les quatre grandes chaînes ABC, CBS, Fox et NBC, ainsi que ESPN et Fox Sports. Manquent à l’appel AMC, qui diffuse The Walking Dead et les chaînes du groupe TimeWarner, CNN et HBO. En revanche Fox News et MSNBC font partie du bouquet.

Google devance Apple

YouTube TV espère séduire les milléniaux, qui ont tendance à résilier leur abonnement au câble, en proposant à la fois son service sur des téléviseurs mais aussi sur smartphone, tablette et PC. L’entreprise offre également une fonction de « DVR » numérique illimitée dans le Cloud pour enregistrer ses films et ses séries.

A ce prix, le site spécialisé Re/Code estime que YouTube ne va pas gagner d’argent. Mais comme souvent, Google s’en souciera plus tard, une fois que le service aura atteint une masse critique plus suffisante. Et l’entreprise peut se targuer d’avoir battu Apple, qui n’a, pour l’instant, toujours pas réussi à trouver un accord avec l’industrie.

