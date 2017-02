20 Minutes avec AFP

Deux mois après l’attentat au camion à Berlin visant un marché de Noël, le débat sur la politique migratoire d’Angela Merkel s’est particulièrement tendu outre-Rhin. Ce samedi, une personne a été tuée et deux ont été blessées à Heidelberg après qu’une voiture a foncé sur elles en pleine rue, a indiqué la police allemande, précisant dans la foulée qu’aucun indice ne faisait penser à un acte « terroriste ».

>> A lire aussi : Allemagne: Une voiture fonce sur des passants et fait un mort

Très rapidement dans la soirée et pour éviter d’éventuelles spéculations sur l’identité du conducteur de la voiture, la police de Mannheim a publié un message sur son compte Twitter. « Le suspect est un allemand âgé de 35 ans. Une des victimes est décédée », pouvait-on lire, suivi d’un lien vers un communiqué de presse. Un internaute s’est attelé à la traduction du message en anglais.

Immédiatement, plusieurs personnes ont remis en cause l’identité du conducteur, insinuant qu’il s'agirait en réalité d’un réfugié de confession musulmane. Une affirmation qui a passablement énervé la police de Mannheim qui a répliqué : « De quoi parlez-vous putain ? ».

Breaking: The driver is a 35 years old German citizen. In the meanwhile, an injured person died at the hospital. #Heidelberg #Germany https://t.co/93zm6hQRMm