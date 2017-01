By the Web

WEB Le community manager de Yahoo voulait dire « bigger » mais a publié « nigger »…

Bourde ou lapsus ? Ce mercredi le community manager de Yahoo Finance a tweeté : « Trump wants a much nigger navy : Here’s how much it’ll cost ». Soit, en français, « Trump veut une marine militaire de beaucoup de nègres : voici combien cela coûtera ». Si le tweet a depuis été effacé, il a capturé par de nombreux internautes.

« Bigger » au lieu de « nigger »

Le lendemain Yahoo Finance s’est excusé sur le réseau social. « Nous avons supprimé un tweet précédent à cause d’une faute d’orthographe. Nous nous excusons pour l’erreur ».

We deleted an earlier tweet due to a spelling error. We apologize for the mistake. — Yahoo Finance (@YahooFinance) January 6, 2017

Au lieu de « nigger », le CM voulait en réalité dire « bigger » pour une « marine militaire plus grande ». Une erreur de lettre qui lui a valu d’être la risée des réseaux sociaux.

Yahoo Finance's social media correspondent tomorrow at work pic.twitter.com/Zu0PaG1Adx — Mitch Broyles (@broylesmb) January 6, 2017

Yahoo already gave up all our passwords --twice. Guess they figured there was nothing more to lose. #YahooFinance — Casey Gerald (@CaseyGerald) January 6, 2017

