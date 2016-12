By the Web

DISCRIMINATION La vidéo d’une Afro-américaine arrêtée par la police après l’agression de son fils dans la rue est devenue virale aux Etats-Unis…

Jacqueline Graig et sa fille de 15 ans lors de leur passage au poste de police de Fort Worth. - Twitter/@MeritLaw

C’est une fois de plus une histoire qui risque de faire du bruit aux Etats-Unis où de nombreuses voix s’élèvent depuis plusieurs mois contre le traitement de la communauté afro-américaine par la police. Une femme a été arrêtée par un officier de police alors qu’elle lui rapportait l’agression de son fils par un homme dans la rue.

Filmée, la scène se passe à Fort Worth au Texas, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a notamment été visionnée près de 2,5 millions de fois sur Facebook. Jacqueline Graig, une Afro-américaine de 46 ans, s’est plainte auprès d’un officier de police, dont l’identité n’a pas encore été révélée, du comportement d’un homme qui a saisi par le cou son fils de sept ans parce qu’il refusait de ramasser un détritus pour le mettre à la poubelle.

Menottée sous la menace d’un taser

« Pourquoi n’apprenez-vous pas à votre fils de ne pas jeter de papiers par terre ? » a demandé l’officier à la mère de famille. Jacqueline Graig lui a répondu que rien ne prouvait que son fils avait jeté un détritus au sol et que l’important n’était pas là car cela ne donnait pas le droit à quiconque de poser la main sur son fils.

La situation a commencé à se tendre quand le policier lui a répondu : « Et pourquoi pas ? ». Les deux filles de Jacqueline Graig, âgées de 19 et 15 ans étaient également présentes. La plus âgée, Hymond, a tenté de s’interposer avant que sa mère ne soit mise au sol et menottée sous la menace d’un taser. Au final les trois femmes ont été arrêtées et emmenées au commissariat de police pour refus d’obtempérer avant d’être relâchées jeudi 22 décembre après plusieurs heures au poste.

Still working hard to secure release of Jacqueline Craig & Brea Hymond. They are in good spirits & appreciate all the support. @ShaunKing pic.twitter.com/NBC2RKL3iD — S. Lee Merritt (@MeritLaw) December 22, 2016

L’avocat des trois femmes a demandé à ce que l’officier de police concerné soit démis de ses fonctions et qu’il soit poursuivi devant la justice. De son côté, dans une déclaration publiée sur Twitter, la police de Fort Worth a affirmé qu’elle enquêtait sur l’incident.

