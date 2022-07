Tour de France 2022 EN DIRECT : Une étape courte mais très nerveuse... Pogacar perd son premier lieutenant... Suivez la 17e étape avec nous

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

85km : Doull et Boivin qui en remettent un petit coup, au cas où. Ils sont 100 mètres devant le peloton, qui file toujours à toute allure vers l'Aspin.

88km : Y'a Bettiol qui se chauffe là avec un coureur d'Astana, pas compris pourquoi. On en est pas aux coups de casque mais y'a des petits mots sympas qui ont dû voler.

90km : Plus que 15 bornes avant le pied du col d'Aspin. Pour les rouleurs qui voulaient faire la diff avant pour espérer passer la journée devant, c'est mort. On se dirige vers une échappée de purs grimpeurs (ALLEZ THIBAUT ON LÂCHE RIEN).

93km : Les échappés ont été repris à la faveur d'une accélération du peloton au moment du sprint intermédiaire (remporté par Philipsen). On repart à zéro.

96km : Tiens intéressant là ce que vient de dire Wout van Aert au micro de France TV avant le départ. En gros, il lui a été demandé s'il envisageait de courir un jour le Tour pour le gagner (il est tellement fort partout, pourquoi pas), mais le Belge estime que « c'est trop dur » pour lui. « J'ai la liberté de me relever dans les derniers kilomètres des montées, là où c'est le plus dur. Quand je vois ce que fait Jonas (Vingegaard), ça ne me paraît pas possible."

99km : Du coup, est-ce qu'on croit à une attaque de grande ampleur de Tadej ou pas ? Parce que plus les jours passent, moins il lui reste de possibilités (merci Cap'tain Obvious). En gros, c'est aujourd'hui et/ou demain, parce qu'il ne pourra pas reprendre beaucoup de temps sur le chrono. Le terrain est favorable aujourd'hui avec toute la seconde partie du parcours où c'est pas plat une seconde, mais il va devoir se débrouiller seul ou presque et c'est bien là son grand problème. : Du coup, est-ce qu'on croit à une attaque de grande ampleur de Tadej ou pas ? Parce que plus les jours passent, moins il lui reste de possibilités (merci Cap'tain Obvious). En gros, c'est aujourd'hui et/ou demain, parce qu'il ne pourra pas reprendre beaucoup de temps sur le chrono. Le terrain est favorable aujourd'hui avec toute la seconde partie du parcours où c'est pas plat une seconde, mais il va devoir se débrouiller seul ou presque et c'est bien là son grand problème. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous croyez encore à un retournement de situation ou pas. On est là pour causer (aussi).

101km : Toujours 10'' d'avance pour le duo de tête, avec un coureur de la Lotto parti en contre. Tout reste à faire encore dans ce début d'étape.

103km : D'autant plus dommage que Majka s'est blessé hier dans le mur de Péguère, au moment où il durcissait la course pour (on suppose) une attaque de son leader. Sa chaîne s'est bloquée, et le Polonais s'est fait mal à la cuisse. : D'autant plus dommage que Majka s'est blessé hier dans le mur de Péguère, au moment où il durcissait la course pour (on suppose) une attaque de son leader. Sa chaîne s'est bloquée, et le Polonais s'est fait mal à la cuisse.

⚙ Mechanical for @majkaformal who was pacing the Yellow Jersey group.



⚙ Problème mécanique pour @majkaformal alors qu'il menait le groupe @MaillotjauneLCL.#TDF2022 pic.twitter.com/PGewk8Z6Hr — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





105km : Une info importante à vous communiquer, tombée juste avant le départ. Rafal Majka, le lieutenant numéro 1 de Tadej Pogacar, a été obligé d'abandonner. Un nouveau coup dur pour le Slovène, qui a déjà perdu Marc Soler, arrivé hors délai hier. Il a vraiment plus personne pour l'épauler correctement en montagne, ce qui ne va pas lui faciliter la tâche pour attaquer Jonas Vingegaard.

108km : Qui dit étape courte + montagne dit début de course ultra nerveux. Ca n'arrête pas là depuis le km0, ça flingue de partout et la course n'est pas encore décantée. Un duo (Van BAarle et Swift) vient de faire le premier break à l'instant, avec 11'' d'avance sur le peloton. Ca m'étonnerait que ça reste comme ça.

110km : Une étape courte ce mercredi, mais au combien difficile. 129 kilomètres, avec 4 belles montées au menu. A partir du km 55, ça commence à grimper et ensuite ça ne fait que monter et descendre jusqu'à l'arrivée au sommet de Peyragudes, et ses rampes à 16%.

13h43 : Yoooooo la compagnie C'est le top départ de ce live ! On va se régaler aujourd'hui.