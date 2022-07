Tour de France 2022 EN DIRECT: Et si c'était enfin la bonne pour les coureurs français?.. Pinot dans le bon coup... Suivez la 14e étape avec nous

Actualiser

55km : Elle est là la première escarmouche dans cette échappée. Simmons fait le forcing alors que la route ne redescend pas en fait après le sommet. Ca continue de grimper plus ou moins fortement, et pendant encore quelques kilomètres. Tout le monde a recollé finalement, mais au prix d'un sacré effort.

56km : Geschke qui prend les 2 points au sommet de la côte pour conforter son maillot à pois. Et derrière Simmons qui ne se relève pas ! Il est va le petit Américain.

57km : T'ES GRAND AUJOURD'HUI, T'ES GRAND (pardon je m'échauffe pour tout à l'heure). : T'ES GRAND AUJOURD'HUI, T'ES GRAND (pardon je m'échauffe pour tout à l'heure).

65 km de l'arrivée, on arrive au pied de la Côte de Grandrieu, antépénultième difficulté du jour. pic.twitter.com/lXx8QoQjgN — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 16, 2022

59km : Tant qu'on est dans les souvenirs (et avant que la course ne se décante), on va revenir aussi sur l'arrivée de 2015. Regrets éternels pour Pinot et Bardet, qui étaient les plus forts dans la montée mais qui se sont trop regardés au sommet, et qui se sont fait reprendre par une fusée britannique sur le replat avant la ligne. Perso je m'en souviens très bien, c'est déjà moi qui livait ce jour-là. LA REVANCHE C'EST POUR AUJOURD'HUI TIBO. : Tant qu'on est dans les souvenirs (et avant que la course ne se décante), on va revenir aussi sur l'arrivée de 2015. Regrets éternels pour Pinot et Bardet, qui étaient les plus forts dans la montée mais qui se sont trop regardés au sommet, et qui se sont fait reprendre par une fusée britannique sur le replat avant la ligne. Perso je m'en souviens très bien, c'est déjà moi qui livait ce jour-là. LA REVANCHE C'EST POUR AUJOURD'HUI TIBO.

62km : Les échappés dans la côte de Grandrieu. Celle-ci est répertoriée, en 3e catégorie (6,3 km à 4,1% de moyenne, si vous voulez tout savoir). Quasiment 11 minutes d'avance sur le peloton...

65km : On vient de revoir la victoire de Jalabert en 95. Ces images là en l'occurrence, qui font toujours un petit quelque chose quand on les a vécues en direct étant gosse (je parle pas du tout pour moi bien sûr). : On vient de revoir la victoire de Jalabert en 95. Ces images là en l'occurrence, qui font toujours un petit quelque chose quand on les a vécues en direct étant gosse (je parle pas du tout pour moi bien sûr).

67km : La question qui demeure pour l'échappée, c'est qui va tirer le premier, et quand ? A 50 bornes de l'arrivée, à 30, à 15 ? En tout cas on ne va pas devoir attendre la dernière montée, à 23 c'est pas possible.

72km : Elle est vraiment pas facile cette étape, il y a plein de côtes non répertoriées mais sacrément casse-pattes tout le long. C'est jamais plat.

76km : Le pauvre Caleb Ewan, lâché dès les premiers kilomètres aujourd'hui, navigue à 9 minutes derrière le peloton. Le sprinteur australien est entouré de trois équipiers de la Lotto, mais quelle journée pourrie... En plus juste derrière t'as la voiture-balai qui ne demande qu'à t'accueillir, ça doit être un enfer mentalement.

80km : Pour revenir sur les Français qui ne brillent pas cette année, sachez qu'il faut remonter à 2016 pour retrouver un zéro pointé après 13 étapes. Et j'ai une petite question pour vous: quelles sont les deux seules éditions de l'histoire sans aucune victoire française ? Je vous laisse un peu le temps de répondre dans les comm' et ensuite je donnerai la réponse (si personne ne l'a).

83km : C'est l'heure du ravito pour les hommes de tête. Il fait encore très chaud sur la route aujourd'hui, comme partout en France. Allez Tibo on n'oublie pas de s'alimenter surtout.

85km : C'est très vrai, et d'ailleurs on espère vraiment que ça va le faire pour aujourd'hui et qu'un Français va lever les bras, parce qu'on a eu très peu d'occasions de vibrer côté tricolore depuis le départ. Je n'ai pas vraiment d'explication, si ce n'est que les échappées sur le Tour c'est très concurrentiel, il faut les jambes mais aussi un peu de chance pour que ce soit la bonne... J'avoue quand même que je voyais Bonnamour et Cosnefroy (qui sont devant aujourd'hui) bien plus en vue dans les étapes pour puncheurs lors de la première semaine. Pinot nous a fait espérer le week-end dernier, mais sinon c'est tout. L'étape de l'Alpe le 14 juillet a été très décevante de ce point de vue...

89km : Derrière les échappés, on attend aussi une grosse baston pour le général. Parce qu'avec cette montée finale à plus de 10% de moyenne, il y a la place pour reprendre du temps. Et Pogacar n'a plus le temps d'attendre, il doit profiter de chaque opportunité. On le sent chaud d'ailleurs le Slovène, puisqu'il a tenté un petit coup en début d'étape, obligeant Vingegaard à s'employer en personne.

93km : 10 minutes d'avance maintenant pour les échappés, c'est assez énorme. Ca n'en restera pas là d'ici à l'arrivée mais Meintjes il va quand même faire un sacré bond au général ce soir. Là actuellement il est 8e virtuel, juste derrière David Gaudu. : 10 minutes d'avance maintenant pour les échappés, c'est assez énorme. Ca n'en restera pas là d'ici à l'arrivée mais Meintjes il va quand même faire un sacré bond au général ce soir. Là actuellement il est 8e virtuel, juste derrière David Gaudu.

⏱The breakaway now has a 10' lead over the peloton with 98km to go.



⏱À moins de 100km de l'arrivée, l'échappée compte plus de 10' d'avance sur le peloton !#TDF2022 pic.twitter.com/oRzXIBB22t — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022

96km : Les autres équipes qui ont plusieurs coureurs devant > La Bora (Kamna, Konrad, Grosschartner), EF Education (Uran, Bettiol, Powless), la Trek (Mollema, Simmons - qui au passage a déjà largement participé à la victoire de Pedersen hier) et Israël start-up nation (Fuglsang, Neilands, Woods). C'est important pour ce qu'il va se passer dans le final.

99km : Ca s'entend moyen bien dans le groupe de tête. Enfin, les mecs font tous le taf, mais ils sont très nombreux et forcément ils pensent tous aux différents scénarios possibles dans le final. Les premières attaques risquent d'arriver assez tôt.

101km : A noter quand même pour Pinot, la présence de Stefan Kung à l'avant. Il va lui être très utile le Suisse pour aller chercher les attaques qui ne manqueront pas d'arriver dans le final, et l'aider à gérer la course pour choper le bon coup.

104km : Et pour le reste de l'échappée, voici les heureux élus. Le mieux classé au général c'est Louis Meintjens, 13e à 15'46 de Vingegaard. On a de sérieux clients, hein, avec aussi Powless, Sanchez, Kamna, Mollema, Uran, Geschke, Fuglsang, Bettiol... Va falloir être très fort pour notre Tibo national. : Et pour le reste de l'échappée, voici les heureux élus. Le mieux classé au général c'est Louis Meintjens, 13e à 15'46 de Vingegaard. On a de sérieux clients, hein, avec aussi Powless, Sanchez, Kamna, Mollema, Uran, Geschke, Fuglsang, Bettiol... Va falloir être très fort pour notre Tibo national.

Voici la composition de l'échappée, avec donc 23 coureurs qui sont en tête de la course. #TDF2022 pic.twitter.com/YDyPdJm6rv — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 16, 2022

106km : Le vainqueur du jour se trouve donc dans ce groupe de tête. Et bonne nouvelle, IL Y A DES FRANCAIS, ET PAS N'IMPORTE LESQUELS : Thibaut Pinot messieurs dames, en personne, accompagné de Benoît Cosnefroy et Franck Bonnamour. Que des bons grimpeurs, de quoi vibrer en fin d'étape.

108km : Mais pour commencer en bonne et due forme, le traditionnel point sur la course. Un gros groupe de 23 coureurs s'est détaché au km 40, au cours d'une première heure très agitée. Les échappés sont maintenant bien partis et possèdent 8'50 d'avance sur le peloton.

111km : C'est un joli parcours qui nous est proposé aujourd'hui, à travers la Haute-Loire et la Lozère, avec cette arrivée trèèèès attendue au haut de la fameuse côte de la Croix Neuve, à Mende. Une montée qui nous ramène aux souvenirs de Jaja en 1995, de Pinot et Bardet surpris par Cummings en 2015... On y reviendra.

14h24 : Allez gooooo pour le live de cette 14e étape !

10h15 : Comme d'hab, on vous laisse un peu de lecture pour patienter. Aujourd'hui, petit zoom sur les Danois, dont on a bien compris que c'était LEUR Tour. : Comme d'hab, on vous laisse un peu de lecture pour patienter. Aujourd'hui, petit zoom sur les Danois, dont on a bien compris que c'était LEUR Tour.

