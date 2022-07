Tour de France 2022 EN DIRECT: Pogacar face à la meute dans la montagne... Suivez la 7e étape avec nous

Les premiers frissons des grands cols du Tour de France, c'est pour aujourd'hui ! On n'en est pas encore aux parcours jalonnés de sommets hors-catégorie - ça c'est pour le début de semaine prochaine -, mais le peloton va foncer ce vendredi à travers la Meurthe-et-Moselle et les Vosges pour aller s'écraser contre la Planche des Belles Filles, escaladée en mode Super (un kilomètre de rab avec des pentes à plus de 20%), en haut de laquelle sera juchée l'arrivée de cette 7e étape. L'occasion de voir si Pogacar est définitivement intouchable où s'il reste un peu d'espoir pour la concurrence. Ca va être grand, on en salive d'avance.

>> Rendez-vous ici aux alentours de 14h30 pour faire tourner les jambes tranquillement avant le feu d'artifices final...