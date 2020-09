Tour de France EN DIRECT : Cavagna écrase le chrono en attendant les meilleurs...

C’était un chrono qu’on avait imaginé 1000 fois, avec Thibaut Pinot en jaune et quelques secondes d’avance à défendre sur Roglic ou Bernal. C’était il y a un mois, et cela paraît une éternité. Hors du coup depuis sa chute à Nice, le grimpeur français cherchera juste à prendre un peu de plaisir, pour une fois, en passant dans son village, où il pourra apercevoir ses chèvres, son terrain de boule, et toute sa famille, qui a eu le temps de se faire une raison. Le Tour, lui, se jouera un peu plus tard, quand les dix premiers du classement général s’élanceront. Alors il y a peu de suspense pour la gagne, tant on voit mal Pogaçar reprendre 57 secondes à Roglic sur la forme du moment, mais on ne sait jamais : En 89, personne ne voyait Lemond reprend le même pécule à Fignon sur les Champs, et après tout, Pogaçar a battu son compatriote lors des derniers championnats de chono de Slovénie. On surveillera aussi la lutte pour le podium avec une tendresse particulière pour Ritchie Porte, qui le mérite tellement après toutes ces années de galère sur le Tour.

» Rendez-vous à partir de 15h30 pour la dernière grande étape de ce Tour de France 2020.