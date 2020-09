Tour de France EN DIRECT: Encore une sacrée étape dans les Alpes... La 18e étape à suivre en intégralité

12h00: Et je vous mets aussi notre résumé anticipé de l'étape. Franchement, depuis le début du Tour, on ne s'est pas trompé une fois (c'est faux). A tout à l'heure !

C’est la dernière occasion pour les baroudeurs-grimpeurs de se faire plaisir aujourd’hui. Alors forcément, l’échappée est une denrée recherchée. Personne n’arrive à se détacher vraiment dans les premiers kilomètres, mais le Cormet de Roselend, placé après 25 bornes de course, permet de faire le tri. Carapaz est encore devant. Après avoir échoué à pas grand-chose ces deux derniers jours, l’Equatorien veut sa victoire d’étape. Alaphilippe, qui avait promis de se reposer, également. «J’ai pas fait exprès», dira-t-il à l’arrivée. Pinot lui, le voulait, mais n’a pas réussi. Ce Tour ne le veut pas. Le groupe de 12, qui comprend aussi Sanchez, Chaves, Sicard et Barguil, prend définitivement le large dans le col des Saisies.

Derrière, la Movistar et Barhain-McLaren font le boulot à la place de la Jumbo. Evidemment, Landa et Mas seront lâchés dès Pogacar en mettra une dans le plateau des Glières. Le dernier col HC du Tour est une boucherie. Le jeune Slovène fait de la résistance (vous l’avez?) et tente une fois, deux fois, trois fois. Il n’y a plus que Kuss pour défendre Roglic, avec Lopez dans la roue. Le coéquipier du maillot jaune impressionne, encore. Surtout quand il prend le temps de s’enfiler un McFlurry tendu par un spectateur en pleine ascension.

Plus loin, Kuss s’écarte. En fait, il ne digère pas la fraise. Pogacar passe au sommet avec 30 secondes d’avance sur Roglic, mais le maillot jaune revient dans la descente. Rien à faire, ils termineront l’étape ensemble. Devant, Carapaz prend quelques longueurs d’avance juste avant l’entrée dans La Roche sur Foron. Il a course gagnée, mais à 500m de la ligne, un gros hérisson traverse soudainement la route et le fait tomber. Décidément, quand ça veut pas… Alaph en profite et enlève l’étape. A pic.