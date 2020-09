Tour de France EN DIRECT : Alaphilippe, Barguil et Pacher déjà à l'attaque... Suivez la 16e étape...

Nous y voilà ! Le peloton attaque la troisième et dernière semaine du Tour de France. Dimanche, on sera sur les Champs et on saura qui de Roglic ou Pogacar paradera en jaune dans la plus belle ville du monde. Avant l’étape reine de mercredi, avec pour point culminant l’arrivée au col de la Loze, les coureurs vont se farcir une étape de moyenne montagne. Au programme, très peu de plat et aussi peu de montées qui font vraiment mal. Pas sûr que les favoris fassent les clowns dès aujourd’hui vu la monstruosité de l’enchaînement Madeleine-Loze qui les attend mercredi. Mais sait-on jamais. On n’est jamais à l’abri d’une attaque de Tadej Pogacar.

>> Le départ réel du live à 14h30