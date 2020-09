Tour de France EN DIRECT: Bardet chute mais sans gravité... L'écart commence à baisser un peu avant le Port de Balès...

77km: PingPierrot il y a 14 minutes

L'étape d'hier a laissé des marques, les leaders font repos aujourd'hui à la place. S'il y en a un qui se sent bien c'est peut-être le bon jour.

>> Ah, voilà un pseudo qui me dit quelque chose! Ils font repos... pour l'instant. Mais ça ne devrait pas en rester là, même si je ne vois pas non plus les grandes manoeuvres débuter aujourd'hui. L'écrémage se fera sûrement par l'arrière, et les vingt meilleurs du peloton se disputeront la gagne après la descente de Peyresourde.