Il est terrible ce samedi. Oui, terrible. On imaginait, en début de semaine, assister aujourd'hui sur la route de Val Thorens à la grande bataille finale de ce Tour de France de folie, avec Thibaut Pinot dans l'un des rôles principaux, bien sûr, et pourquoi pas Julian Alaphilippe défendant ses dernières secondes d'avance au général. Et puis le vendredi noir est passé par là. Le coureur de la Groupama-FDJ n'est plus là, celui de la Quick Step a perdu son maillot jaune, et le tracé a perdu toute sa saveur à cause de la météo. Egan Bernal va en effet devoir défendre sa place de leader sur 59 kilomètres seulement, avec la seule montée finale pour terrain de jeu au lieu des trois cols prévus. Les orages ont rendu le Cornet de Roseland impraticable.

>> Rendez-vous à 14h30, du coup, pour cet sorte de contre-la-montre en côte...