On l'attendait tous (c'est faux), voilà l'étape la plus plate de ce Tour de France 2019. Après une journée de repos bien mérité, les coureurs effectuent aujourd'hui une boucle autour de Nîmes, qui accueille le départ et l'arrivée de cette 16e étape. Une seule cote, de 4e catégorie, est répertoriée. Autant parfois ça ne veut pas dire grand-chose, parce que mine de rien le parcours est bien casse-patte quand même, là ça n'est pas le cas. On part sur un dénivelé total de 300m sur les 177 km de cette étape. On guettera tout de même une éventuelle bordure lors du retour vers Nîmes, avant que les sprinters embrayent pour se dégourdir les jambes. C'est l'une des dernières occasions de briller pour eux sur ce Tour.

>> On se retrouve vers 15h00, pour suivre ensemble les 100 dernières bornes de cette étape...