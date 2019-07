89km: C'est cool, ils peuvent se faire des semi-contre-la-montre par équipe.

🚴‍♂️🚴‍♂️ @BORAhansgrohe and @TeamSunweb are the biggest teams in the breakaway: 4 riders for each team.

🚴‍♂️🚴‍♂️ BORA-hansgrohe et Sunweb sont les deux équipes les mieux représentées à l'avant : 4 coureurs chacune.#TDF2019 pic.twitter.com/vOoKjg0Mxl