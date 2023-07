Wimbledon EN DIRECT : Alcaraz réagit (un peu) dans le deuxième set… Suivez la finale avec nous

LE premier du match, et pas n'importe comment. On a particulièrement apprécié cette chiche de coup droit pleine axe chronométrée à 150 km/h. 4-3

On l'a pas trop vu venir à vrai dire, un peu de chatte sur un retour de revers floconneux, moins de premières pour Djokovic, et un dernier coup droit un peu long. 2-0

15h48 : Allez un jeu de service perfecto pour l'Ibère, avec que des premières dans la besace. 1-0, on va voir si ça peut durer un peu parce que mine de rien, ça fait trois 6-1 de suite collés par le Serbe si on compte la finale de Roland

Pas là pour rigoler le Serbe, on sent qu'il a envie d'étouffer l'Espagnol au plus vite, même si sur ce jeu, c'est surtout Alcaraz qui a fair deux cadeaux en coup droit. 2-0, Novak va faire la course en tête

15h04 : Quinze ans et onze mois d'écart entre les deux joueurs. Troisième plus grand écart ever entre deux finalistes, derrière l'intouchable Rosewall vs COnnors en 1974 (17 ans et des brouettes)