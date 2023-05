Après une première journée de dimanche à Roland chargée en soleil et en tricolores sur les courts, ce lundi sera marqué par l’entrée en lice des poids lourds Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Mais rassurez-vous, il y aura aussi largement de quoi faire d’un point de vue des Français.

L’affiche du jour

On vous prévient direct, c’est LE nouveau poulain de l’équipe des sports de 20 Minutes. Récent vainqueur de l’ATP 250 de Lyon – la première victoire de sa carrière en tournoi – Arthur Fils entre en lice ce lundi sur un court Simonne-Mathieu qui peut vite se transformer en volcan. Pour ça, il faudra prendre le match par le bon bout face à un petit client sur terre battue, l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, tête de série numéro 29 à Roland. Mais vu la progression fulgurante du gamin de Bondoufle et la confiance qui l’accompagne depuis son début sur le circuit pro, on a envie de croire que le garçon a les ressources pour passer ce premier tour.









Les favoris du jour

Pendant que vous serez tranquillement en train de profiter de la chaleur et de ce lundi férié, bande de petits veinards, les poids lourds du circuit masculin feront leur entrée sur la terre battue parisienne. Ce sera l’occasion de voir où en est Novak Djokovic, dont le corps n’a cessé de couiner ces derniers temps (coudes et haut du dos), qui affronte l’Américain Kovacevic, 114e mondial, parfait inconnu pas vraiment à l’aise sur terre battue cette saison. De son côté, Carlos Alcaraz boira du petit-lait contre le jeune (mais tout de même plus vieux que lui, 19 ans vs 21 ans) italien Flavio Cobolli, tombeur du Français Lokoli en qualif vendredi.

Les Français du jour

On a déjà évoqué le 1er tour d’Arthur Fils, venons-en au deuxième jeunot qui nous donne envie de croire au réveil du tennis tricolore, Lucas Van Assche. Du haut de ses 19 ans, les plus belles boucles blondes du circuit pro affronteront l’Italien Marco Cecchinato, qui réalise pour le moment une saison sur terre battue pas trop cradingue vu son rang à l’ATP (73 e). On aura également un œil sur Benoît Paire après son coup de gueule et son forcing sur la FFT pour obtenir une wild card, même si, face à Cameron Norrie, tête de série numéro 14, la tache s’annonce sévèrement velue. Même constat pour Alexandre Müller opposé en session de soirée à l’élégant Jannik Sinner. Enfin, chez les filles, en plus de Kiki Mladenovic opposée à l’Américaine Kayla Day, Caroline Garcia entrera en piste sur le court Central contre la Chinoise Xiyu Wang.

La météo du jour

Vu la quinzaine que nous annonce Météo France, il n’est pas exclu qu’on finisse par faire sauter le point météo assez rapidement. Lundi, comme tous les jours d’ici la fin de la semaine, grand beau temps sur Paris, avec une pointe à 24° au meilleur de la journée. Que demande le peuple !

Le prono osé du jour

Vous allez crier au scandale face à notre manque de patriotisme, mais vu la (mé)forme actuelle de Caroline Garcia, au fond du trou aussi bien sportivement que moralement depuis plusieurs semaines, on n’exclut pas une mauvaise surprise d’entrée de jeu pour la Française face à Wang (64e mondiale). En réalité, on rêverait d’une victoire facile et d’une montée en puissance de la Lyonnaise afin de retrouver un peu de confiance, on espère donc se planter comme des bleus.