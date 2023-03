Malgré toute la bonne volonté du monde, Gaël Monfils ne s’en sort pas. Le Français, de nouveau blessé (au poignet cette fois), a été contraint d’abandonner mercredi pendant son premier match au Masters 1000 de Miami face à Ugo Humbert. Monfils (280e joueur mondial) est sorti en grimaçant de douleur alors que les deux joueurs étaient à égalité (3-3) dans le premier set.

C’était seulement le troisième match de l’ancien numéro 6 mondial depuis son abandon en 8e de finale du Masters 1000 du Canada en août dernier. Un tournoi qui marquait déjà sa reprise après trois mois d’absence dus à une opération du talon qui lui avait fait manquer Roland-Garros et toute la saison sur gazon. Pour son retour à Indian Wells, début mars, Monfils s’était incliné au premier tour face à l’Australien Jordan Thompson en deux sets. « On va faire des examens, et on verra ce qu’il se passe », a déclaré Monfils à l’AFP après avoir quitté le court.





Oh Gael 💔



Oh Gael 💔



In visible pain in his wrist, @Gael_Monfils retires at 3-3 in the first set vs countryman Humbert#MiamiOpen pic.twitter.com/m0ErQXGcXn — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2023



« Bien sûr, vous avez des objectifs et vous voulez les atteindre. Mais parfois vous devez prendre un peu de recul et voir, a poursuivi le joueur de 36 ans à propos de son avenir en compétition. Et puis, bien sûr, si un jour je ne peux plus, je ne peux plus. Mais je ferai tout pour continuer à jouer. »

Son avenir apparaît tout de même en pointillé. Au début du mois, à Indian Wells, il avait confié se savoir « sur un fil ». « Je sais que si je me reblesse, c’est fini », avait-il dit à quelques médias français présents sur place, dont 20 Minutes. Titillé par le fait de voir Tsonga et Simon, jeunes retraités, bien vivre la situation, il avait reconnu que forcément, « à un moment tu penses au truc ». Surtout depuis qu’il est devenu papa, en octobre dernier. Mais la Monf a encore des objectifs, comme jouer à Roland ou participer aux JO 2024 à Paris.

« J’aime ce que je fais. J’aime mon sport, a-t-il rappelé mercredi. Vous savez, j’aurais pu arrêter il y a longtemps, mais j’aime toujours ça. Je m’amuse toujours autant. » Encore faut-il que le corps suive, au moins encore un peu.