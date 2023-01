Novak Djokovic s’est dit résigné jeudi à l’idée qu’il risquait de manquer d’autres tournois aux États-Unis cette saison en raison de son refus de se faire vacciner contre le coronavirus. L’ancien numéro 1 mondial devrait rater les prestigieux tournois d’Indian Wells et de Miami après que les autorités américaines ont prévu d’étendre dans le temps l’obligation pour les visiteurs internationaux de se faire vacciner contre le Covid-19.

« Je l’ai vu, mais je ne pense pas que ce soit encore officiel, donc quand ce sera officiel, nous pourrons en parler », a déclaré le Serbe, 21 fois vainqueur en Grand Chelem, à Adélaïde où il s’est qualifié jeudi pour les quarts de finale de ce tournoi de préparation à l’Open d’Australie.





Mauvaise nouvelle pour Djokovic ! 👀 L'administration américaine des Transports a prolongé jusqu'au 9 avril prochain son interdiction d'entrée sur le territoire pour les étrangers non vaccinés. Il ne devrait donc pas pouvoir jouer à Indian Wells et Miami !



© Zuma / Panoramic pic.twitter.com/sUdTBl3VmG — Tennis Magazine (@TennisMagazine1) January 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Vous connaissez ma position, donc c’est comme ça », a-t-il répondu lorsque des journalistes, lors d’une conférence de presse, ont évoqué cette récente prise de position de l’Administration américaine de la sécurité des transports (TSA). « J’espère pouvoir jouer, mais si je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller », a ajouté le joueur de 35 ans.

Incidences sur le classement

La TSA aurait décidé de prolonger l’interdiction sur le territoire des Etats-Unis des non-citoyens américains non vaccinés jusqu’en avril, le Masters 1000 d’Indian Wells se déroulant du 6 au 19 mars et celui de Miami du 19 mars au 2 avril. L’année dernière, Djokovic n’avait pas pu participer aux tournois américains, dont Indian Wells et Miami au printemps, et l’US Open fin août en raison de son statut vaccinal.

Avec 4.820 points au classement ATP, le Serbe a glissé à la 5e place mondiale. En cas de double forfait, Djokovic ferait une croix sur les 2.000 points promis au vainqueur des tournois d’Indian Wells et de Miami. Le natif de Belgrade a remporté les deux titres à la suite en 2011, 2014, 2015 et 2016.