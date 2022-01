A l’heure où le nom de Novak Djokovic éclipse tout ce qu’il peut bien se passer en Australie, la numéro 3 mondiale​ Garbiñe Muguruza s’est exprimée sur le cas Peng Shuai. L’Espagnole craignait samedi que la « vraie vérité » sur ce qui était arrivé à la Chinoise pourrait ne jamais être connue, après que cette dernière a accusé un haut responsable politique de son pays d’agression sexuelle.

« Allons-nous savoir quelque chose à ce sujet ? Je ne sais pas, je pense que c’est un pays compliqué à gérer », a déclaré Muguruza aux journalistes à propos de Peng et de la Chine, qui accueillera les Jeux olympiques d’hiver le mois prochain à Pékin.

Muguruza pessimiste

« Ça n’avance pas beaucoup, j’ai l’impression. Et pourtant ça dure depuis des mois et des mois », a déclaré l’Espagnole, victorieuse de deux tournois du Grand Chelem, avant le début de l’Open d’Australie lundi, où Peng sera absente. « Il a semblé pendant un moment que nous allions découvrir ce qu’il s’était passé, mais non. Je pense qu’il va être très difficile de connaître la "vraie" vérité et qu’elle puisse parler librement », a poursuivi Muguruza.