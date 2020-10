Demi-finales - Roland-Garros EN DIRECT : Swiatek en mode machine... Match express à prévoir sur le Central ?... Suivez le match en live

Saut les Minutos ! C’est parti pour la dernière ligne droite de ce Roland grisonnant avec un programme sympathique et totalement inédit pour les demi-finales dames. On commencera cette journée de live par un surprenant Swiatek-Podoroska qui sent bon la jeunesse. Swiatek, 19 ans, et Podoroska, 23 ans, font souffler un vent de sébum sur ce tableau féminin qui aura été fatal aux têtes de séries. L’autre demi-finale est plus conforme à ce qu’on s’attend à voir dans le dernier carré d’un Grand Chelem, avec une opposition entre l’Américaine Sofia Kenin (numéro 4 mondial) et la Tchèque Petra Kvitova (11e mondiale).

>> Rendez-vous vers 14h30 pour lancer cette avant-avant-dernière journée à Roland.