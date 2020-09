Roland-Garros 2020 EN DIRECT : Ca passe pour Benjamin Bonzi !... Azarenka se qualifie malgré le froid de canard... Suivez le live avec nous

Salut les loubards du dimanche ! C’est parti pour ce tournoi de Roland-Garros un peu particulier puisque décalé à septembre à cause de la pandémie de coronavirus. Un soulagement pour les étudiants qui n’auront plus à faire semblant de réviser leurs exams devant la télé, quoique à l’arrivée ils ne le verront pas non plus puisque c’est la rentrée… Bref, nous on est là, in da place, prêts à vous faire vivre cette quinzaine à notre sauce, dans la décontraction et la dérision la plus totale. Enfin, on dit ça mais il faudrait déjà que la météo nous permettre de voir un peu de tennis, ce qui n’est pas gagné gagné…

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 12h30 pour lancer cette journée.