Le public parisien aura donc le privilège de voir des Français en finale. En effet, malgré les éliminations en simple de Tsonga et Monfils vendredi en quarts de finale, la paire Nicolas Mahut – Pierre-Hugues Herbert s’est quant à elle qualifiée samedi pour la finale du double au Masters 1000 de Paris-Bercy en écartant le duo allemand Kevin Krawietz – Andreas Mies 7-6 (7/1), 6-0.

Mahut et Herbert, convoqués pour la Coupe Davis nouvelle formule (18-24 novembre), accèdent ainsi à leur deuxième finale à Bercy après celle perdue en 2016.

Welcome back! @nmahut and @p2hugz reach the #RolexParisMasters final for the first time since 2016 pic.twitter.com/2JqRvSXNaM