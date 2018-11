Coupe Davis: Gasquet déclare forfait pour la finale

Gasquet n'est pas allé loin à Bercy. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

On l’avait quitté sûr de lui à Bercy, où il promettait « d’être à 100 % pour la finale » de Coupe Davis après un match plus ou moins balancé contre Jack Sock. Il s’avère que Richard Gasquet était un peu trop optimiste. Absent pour le premier jour du stage de préparation des Bleus à Marcq-en-Baroeul, le 26e joueur mondial et numéro 1 tricolore a annoncé lui-même son forfait pour la finale face à la Croatie sur les réseaux sociaux.

Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire 🇫🇷🇫🇷💪💪 pic.twitter.com/1ffQcJ0V5p — Richard Gasquet (@richardgasquet1) November 12, 2018

Si on n’en sait pas plus sur les pépins physiques du Français, plutôt épargné ces derniers mois, son absence est un coup dur de plus pour une équipe de France déjà pas bien vaillante, entre la méforme de Pouille et le retour improbable de Tsonga, qu’on pressent encore un peu juste pour s’envoyer cinq sets sur terre avant la fin du mois. Yannick Noah pourrait en profiter pour rappeler Gilles Simon, plutôt à son aise face aux deux joueurs croates probablement alignés à Lille (8 victoires à une contre Cilic et Coric tous affrontements confondus).