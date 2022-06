Castres - Stade Toulousain : Castres décroche son ticket pour la finale au terme d'un match de dingue... Revivez la demi-finale du Top 14 en live

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

23h08 : Bon je vais couper direct les copains, je reprends demain matin à 9h. Merci à toutes et à tous d’avoir passé la soirée avec nous, passez un bon week-end. Pensez bien à vous hydrater demain (et si vous supportez Castres, essayez de boire quelques verres d’eau ce soir entre deux pintes). Bisous la mif !

80e : C’EST FINIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! ILS L’ONT FAIT LES SALOPIAUDS !!!! Castres est en finale du Top 14 au terme d’un match de fous furieux !!!! Bordel je n’ai plus un poil de sec et ça n’a rien à voir avec la canicule ahhhhhhhhhhh !

80e : Mêlée introduction toulouse au moment où le sirène retentit, c'est maintenant ou jamais les gars !

79e : Il va rester une minute !!!! Priez amis toulousains,priez amies toulousaines, car il va vous falloir une aide divine pour y arriver ce soir.

78e : L'Argentin rate sa première transformation du soir, Toulouse est encore envie, 24-18 pour le CO.

77e : Urdaplilleta qui nous claque un plat du pied gauche en forme de caresse devant la cheminée un soir de nuit d’amour, Nakosi réceptionne côté gauche et lance Dumora qui transforme. Brrrr les frissons mon pote !!!

77e : QUEL ESSAI CASTRAIS WAHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!

76e : Ohhhh la perte de balle toulousaine qui peut coûter cher ! Les Castrais jtapent loin au pied, on pense que ça va se jouer à la course mais le ballon choisit finalement de sortir. Le CO gagne la possession, la touche et 60 bons mètres. Il est crucial ce ballon.

74e : Lebel est monstrueux sur cette réception de chandelle ! Possession toulousaine à suivre. Ca va pousser, ça va pousser, ça va, ça va, ça va pousser !

73e : Thomas Ramos rate encore les poteaux ! Castres reste devant.

73e : Je retire tout ce que j'ai dit sur ce match pas foufou. C'était avant que cette deuxième période ne bascule dans quelque chose d'assez dingue.

71e : C'est fait, le pied gauche d'Urdapilleta ne tremble pasv (sans faute au pied pour l'Argentin ce soir), le CO reprend le manche !

70e : Pénalité castraise à suivre, à 30 m légèrement à gauche ! Ils vont repasser devant les zouzous.

68e : Un petit quart d’heure à jouer et impossible de dire qui de Castres ou de Toulouse ira mettre le zbeul à Saint-Denis. Le rugby qu’on aime.

66e : Je vous montre le deuxième essai toulousain, le temps que les joueurs se préparent à la mêlée. Romain Ntamack !! 🏉



Le @StadeToulousain répond dans la foulée à l'essai de @CastresRugby !! Ça se rend coup pour coup ! 💥#COST pic.twitter.com/ENriD3lLAn — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Je vous montre le deuxième essai toulousain, le temps que les joueurs se préparent à la mêlée.

64e : Superbe combinaison toulousaine qui balaie le terrain de droite à gauche mais quel retour de Dumora sur Lebel ! J'ai cru que ça allait au bout.

62e : Staniforth va remettre le mulet à la mode. Et je le suivrai (mais uniquement sous l'empire d'un état alcoolique). Le mulet d'été de Staniforth, bien dégagé autour des oreilles#COST pic.twitter.com/zsrQGPSeG1 — Rugby Tuesday (@TuesdayRugby) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Staniforth va remettre le mulet à la mode. Et je le suivrai (mais uniquement sous l'empire d'un état alcoolique).

61e : Pause fraîcheur, petite sieste rapido. Arrêtez tout. On a la meilleure célébration de l'année.



💤💤💤#COST 🔴⚫ pic.twitter.com/pJFeVRLo97 — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Pause fraîcheur, petite sieste rapido.

60e : Allez, ce coup-ci ça passe pour Thomas Ramos qui passe cette pénalité et remet son équipe devant au score. 18-16 pour le Stade Toulousain.

58e : La grosse Kockott (qu'on voit à l'écran) qui n’est même pas sur la feuille de match côté castrais, ça me fend le cœur Pomponette…

55e : Echanges de jeux au pied, on cherche à laisser l’adversaire très bas dans son camp. Et à ce petit jeu, c’est Toulouse qui finit par prendre le dessus en venant attaquer Dumora. Mêlée introduction ST dans les 50m du CO.

52e : Séquence changements. Je vous la fais aussi courte que possible : Côté Castres, Arata remplacé par Fernandez, Combezou par Cocagi, Walcker par De Benedittis ; côté Toulouse Tolofua remplacé par Elstadt, Marchand par Mauvaka, Faumuina par Aldegheri et Arnold par Meafou. Et sur ce, je me demande une pause fraîcheur et, oh surprise, je me l’accorde.

50e : Ramos rate sa transformation, Castres est toujours devant d'un petit point (16-15)

48e : POPOPOPOOOOOOOOO NTAMACK TRANSPERCE ET MET LA MISERE AUX CASTRAIS !!!! Toulouse inscrit son deuxième essai dans la foulée de celui du CO. A 14 contre 15, siouplé !

47e : Je tiens à préciser, au vu de mes dernières enflammades, que je ne suis pour aucune équipe ce soir. Pas de favoritisme donc, juste du kiff.

45e : Urdapilleta termine le taf, Castres prend les commandes du match pour la première fois de la soirée. Les Tarnais sont sur un 16-0, excusez du peu. Je rappelle que Toulouse est à 14 après le jaune de Marchand en fin de première période.

44e : ET VOILA, ARATA QUI APLATI EN DEUX TEMPS !!!! Il est là le premier essai castrais et c’est amplement mérité !

43e : Les Castrais repartent comme ils ont fini la première période, à donf, têtes baissées dans les impacts. La défense toulousaine sur le point de craquer sous la pression.

41e : C'est reparti !

22h13 : Juste avant de repartir pour la deuxième période, je vous mets un ramequin, vous vous en ferez une idée. Essai refusé à Palis et à Castres !! 🧐



Les Castrais sont très surpris par la décision ! #COST pic.twitter.com/YbjA4iRwHH — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Juste avant de repartir pour la deuxième période, je vous mets un ramequin, vous vous en ferez une idée.

40e : Allez, on va souffler quelques minutes et on se retrouve pour une deuxième mi-temps qui s’annonce crousty-sexy les amis.

40e : On revient quand même à la pénalité pour Castres, Urdapilleta enquille une troisième fois et ramène le CO à un petit point de Toulouse.

39e : Bon l’arbitre maintient sa décision, ça va faire causer dans les chaumières tarnaises. Pour moi il fait bien pression sur le ballon. Bon, ok… C’est con, au-delà de l'enjeu au score, cet essai (ET CETTE PASSE D’URDAPILLETA) était magnifique.

39e : Ah, ben non dit l’arbitre… Y’a débat. Pour moi l’essai est valable. Wait and see. Ça va se jouer à rien. La question est de savoir si Palis a bien aplati ou non le ballon après cette passe au pied lobée d’Urdapilleta.

39e : CET ESSAIIIIIIIIIIIIIIIIII CASTARAIS OH MAMAN !!!!

37e : Ouhhhhh le deuxième carton pour Toulouse ! Julien Marchand est sanctionné pour avoir tapé le bras (d'abord) et le ballon (ensuite) sur une passe castraise à 5m de la ligne d'en-but toulousaine. La vidéo a parlé, rien à dire.

36e : J'ai beau ne pas me mettre 200 matchs de rugby dans la panse par an (pas même 20, d'ailleurs), je sais reconnaître du beau spectacle quand j'en vois. Et là, ce n'est clairement pas le cas.

33e : Bon allez, on revient au direct. Début de baston entre les joueurs, l'arbitre intervient direct pour demander à Babillot de calmer ses troupes.

31e : Le choc était très violent quand même... Pas de dangerosité disait l'arbitre, ok mais le geste parle de lui-même il me semble. Rory Arnold prend un carton jaune pour un plaquage haut ! 🟨#COST pic.twitter.com/ZoUdE1LYCW — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Le choc était très violent quand même... Pas de dangerosité disait l'arbitre, ok mais le geste parle de lui-même il me semble.

29e : Les Français réclament de la clarté ! Il va falloir s'accorder à un moment... Toute l'année on nous répète que épaule dans la tête c'est rouge, et là c'est que jaune... #COST — Thomas M. ⭐ (@TMahe17) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Les Français réclament de la clarté !

28e : Mine de rien, sans faire de bruit, Castres revient gentiment dans le match. Urdapilleta passe sa seconde pénalité pour ramener ses copains à quatre points. Dans le jeu et l’intensité c’est mieux depuis quelques minutes de manière générale.

27e : Mais c'est vrai qu'on a vu des rouges sortis pour des actions similaires (ouais, je tente de donner un avis malgré tout).

26e : Je vois que ça se déchire sur les rézosocio après la décision de l’arbitre de mettre un jaune (au lieu d’un rouge) à Arnold. Alors je vous le dis tout de suite, si vous attendez une expertise technico-arbitrale de ma part, vous pouvez vous brosser, je n’ai pas les compétences pour ça. #Escroc

24e : Magnéto (et replay) Serge (les plus jeunes n'auront jamais cette ref', tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à naître à une époque où on pensait encore qu'on allait survivre au réchauffement climatique). Quelle entame de match du @StadeToulousain 😮⚡



Matthis Lebel inscrit le 1er essai du match sur un exploit individuel ! 🌪#COST pic.twitter.com/ZlphOxXKDp — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 17, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Magnéto (et replay) Serge (les plus jeunes n'auront jamais cette ref', tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à naître à une époque où on pensait encore qu'on allait survivre au réchauffement climatique).

22e : L'arbitre vient expliquer sa décision, pas de dangerosité dit-il mais jaune tout de même pour l'un des frangins Arnold.

22e : Double placage haut de la part d'Arnold et d'Elstadt sur un Castrais, l'arbitre sanctionne. Ca va même aller mater la vidéo pour un contact direct épaule-tête de la part de Rory Arnold.

: Pause fraîcheur. « On a laissé passer l’orage maintenant on accélère jusqu’à la mi-temps », entend-on dans les rangs castrais entre deux gorgées de flotte.

21e : Allez, les premiers points pour Castres avec cette pénalité transformée par Urdapilleta ! 10-3

20e : Un truc qui peut expliquer cette différence de rythme et d’impact c’est que le CO a très peu joué ces dernières semaines et ses adversaires, Biarritz, l’Usap et Pau, c’est n’est pas vraiment ce qui se fait de mieux sur la planète rugby en ce moment. En face, les Toulousains ont joué La Rochelle la semaine dernière et le Leinster juste avant. Un autre niveau. Après, la question de la fraîcheur physique des Toulousains va aussi se poser à un moment donné.

17e : « Faut qu'on ose, qu'on se lâche un peu, on joue avec le frein là. Il faut vite qu'on règle le tir », David Darricarrère le coach des 3/4 castrais.

15e : Marchand se fait «strapper» la cuisse. Ça permet aux Castrais de retrouver un peu d’air, de discuter et de se remotiver après un premier quart d’heure en forme de claque dans la gueule.

13e : Ntamack tente le drop mais ça passe un chouïa à droite des poteaux.

12e : Super coup de pied de Ramos qui trouve une touche parfaite dans les 22 castrais.

9e : Gros travail de Babillot qui décale Ben-Nicholas le long de la ligne de touche à gauche mais en-avant de la part du flanker Néo-Z. Dommage, l’essai était au bout de la course pour Nakosi. Mais c’est bien, la voilà la réaction du CO.

7e : C’est bon, plus de peur que de mal, ce live va pouvoir reprendre. Je note que les Castrais sont autant à la masse que ma connexion internet… Il ne va pas falloir traîner à réagir car ça peut vite tourner à la piñata cette affaire.

5e : NOOOOOOOOOON.... Est-ce que Canal + est en train de me péter un bug de fou en plein match ? Oui, absolument. Bordel de naovîvbarcIUVVS ARI¨CZ umhx^zvxvôdqpibn pm

3e : Thomas Ramos transforme, 7-0 d'entre de jeu pour les Toulousaings.

2e : ESSAI TOULOUSAIN !!! Ça part dans tous les sens et la deuxième percée de Lebel est la bonne. L’ailier toulousain se faufile dans un trou de souris, plein axe, et file sous les poteaux. Le retour de deux Castrais n’y fera rien, le ballon est aplati proprement.

2e : Dupont met déjà le feu dans la défense castraise en jouant rapidement une première pénalité et en décalant Lebel, qui se fait stopper à 10 mètres de l'en-but.

1e : Toulouse a remporté le toss, Ntamack donne le coup d'envoi de ce match ! Allez messieurs, faites-vous et faites-nous plaisir.

21h05 : Les joueurs sortent des vestiaires, on y est les enfants. ! Il est temps de tout arrêter et de se poser dans le canap avec nous (je vous ai fait de la place, ne vous inquiétez pas).

21h : Mes craintes se sont envolées, le stade est blindé, ça fait plaisir !

20h55 : Celle des premiers de la phase régulière, qu'on n'attendait clairement pas aussi haut cette saison (eux non plus d'ailleurs). 🗒️ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎' 𝐃𝐔 𝐂𝐎 !



La Banque Populaire Occitane vous présente la compo' du CO pour la demi-finale face au @StadeToulousain à l'Allianz Riviera de Nice !



Coup d'envoi à 21h05 ! 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐂𝐎 ! 🔵⚪️#TeamCO #COST #TousEnsemble pic.twitter.com/1chBWoaNHo — Castres Olympique (@CastresRugby) June 16, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Celle des premiers de la phase régulière, qu'on n'attendait clairement pas aussi haut cette saison (eux non plus d'ailleurs).

20h50 : C'est l'heure de vous présenter les compos des deux équipes. On commence par le Stade Toulousain, tenant du titre oblige. 𝗡𝗼𝘀 𝟮𝟯 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲𝘀 🔥



👉 Découvrez la compo' de nos 🔴⚫, pour affronter le CO, demain soir, en 1/2 💪#COST pic.twitter.com/g35q5YLVhw — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 16, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: C'est l'heure de vous présenter les compos des deux équipes. On commence par le Stade Toulousain, tenant du titre oblige.

20h40 : L’Allianz Riviera est bien trop clairsemée à mon goût alors que le match débute dans 25 minutes… J'espère que c'est parce que ça écluse encore les dernières bière sur le parvis et que ça va arriver au denrier moment.

20h15 : Sur ce, je vais manger un petit plat (fait maison) histoire d'être calé avant la coup d'envoi. A tout à l'heure !

20h10 : Et histoire de faire monter la pression, n’hésitez pas à aller zyeuter les propos de Pierre-Henry Broncan en conférence de presse, jeudi, qui n’ont pas manqué de faire réagir un peu partout sur les Internets. Faut dire qu’avec des mômes plongés dans le coma après avoir mangé ces pizzas de m…., le coach castrais aurait gagné à se taire sur ce coup. Les pizzas Buitoni, seule façon d’arrêter Antoine Dupont selon Broncan via @20minutesSport https://t.co/TPxvPkkmPo — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 16, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

: Et histoire de faire monter la pression, n’hésitez pas à aller zyeuter les propos de Pierre-Henry Broncan en conférence de presse, jeudi, qui n’ont pas manqué de faire réagir un peu partout sur les Internets. Faut dire qu’avec des mômes plongés dans le coma après avoir mangé ces pizzas de m…., le coach castrais aurait gagné à se taire sur ce coup.

20h : Avant de lancer ce live des familles, je vous invite à prendre la température de cette demi-finale en jetant un œil au papier concocté par le collègue toulousain Nicolas Stival, qui vous parle de l’identité « terroir » castraise du terroir, en opposition au voisin de la grande ville. Sport Castres-Stade Toulousain : « Les paysans contre les citadins »… Comment le CO a forgé son identité dans l’adversité : Avant de lancer ce live des familles, je vous invite à prendre la température de cette demi-finale en jetant un œil au papier concocté par le collègue toulousain Nicolas Stival, qui vous parle de l’identité « terroir » castraise du terroir, en opposition au voisin de la grande ville.