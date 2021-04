Rory Kockott, le demi de mêlée de Castres, le 14 septembre 2019 à Bayonne, en Top 14. — Coudert / Sportsvision / Sipa

Ça commence à devenir très compliqué pour le Top 14. Les rencontres opposant Brive à La Rochelle et Bayonne à Castres, prévues ce samedi à l’occasion de la 22e journée, sont reportées à une date ultérieure après des cas de Covid-19 à Brive et Castres.

Le match d’ouverture de cette journée entre l’Union Bordeaux-Bègles et Montpellier, programmé initialement vendredi, est quant à lui décalé à dimanche en raison de nouvelles contaminations dans l’effectif girondin, mais sans horaire déterminé pour l’instant. « Un point de situation sera réalisé jeudi en fin de journée à l’issue de nouveaux tests de contrôle au sein de l’effectif de l’UBB », a précisé la Ligue nationale de rugby (LNR).

Des matchs en semaine à venir

Le retard continue de s’amplifier pour le championnat de France après déjà quatre reports la semaine passée en amont de la 21e journée pour des raisons toujours liées au coronavirus. Avec deux matchs ajournés désormais, Brive est le club ayant le plus de retard à rattraper. Son duel face à Clermont, prévu la semaine passée, avait déjà été reporté en raison de six contaminations dans son effectif. Le CAB a fait état mardi de huit nouvelles infections.

La LNR a officialisé les dates de report pour trois des six matchs en retard. Le duel Bayonne – Castres (22e journée) est programmé le jeudi 29 avril (20h45). Les rencontres de la 21e journée opposant le Racing 92 au Stade français et Clermont à Brive doivent quant à elles se dérouler le samedi 1er mai respectivement à 14 heures et 18h30.

L’Union Bordeaux-Bègles et Montpellier, étant engagés en demi-finales des coupes d’Europe durant ce même week-end, devront jouer en principe leur match en retard de la 21e journée, respectivement face à Agen et Toulon, le mardi 11 mai. Mais la date est susceptible d’être modifiée en fonction de leur résultat sur la scène continentale et de la tenue ou non de leur confrontation décalée à dimanche. Un autre match en retard, Brive – La Rochelle (22e journée), est aussi fixé au 11 mai, selon les détails de la LNR.