Alsace: Après 50 blessures d'enfants de 6 à 12 ans, le tournoi de rugby de jeunes arrêté de force

RUGBY Un grand rassemblement de plus d'un millier de jeunes rugbymen de six à douze ans d'Alsace et de Lorraine a été arrêté de force un peu avant son terme à cause d'un grand nombre de blessures à Sélestat (Bas-Rhin)...

Le tournoi de rugby rassemblait ce dimanche plus de 1.300 enfants en Alsace. Illustration — Gilles Durand / 20 Minutes

Le Challenge Fernand Vié rassemble chaque année plus d’un millier de jeunes pratiquants des catégories M8, M10 et M12 ans des écoles de rugby d’Alsace et de Lorraine. Tenu ce dimanche au Grubfeld à Sélestat (Bas-Rhin) pour sa 55e édition, ce grand rassemblement de l’ovalie a toutefois dû être arrêté un peu avant son terme.

Comme les pompiers l’ont rapporté ce dimanche, des évacuations sanitaires d’enfants de six à douze ans blessés dans le jeu ont dû être organisées. Face à ces nombreux traumatismes (avec jusqu’à 15 blessés en simultané), la Croix rouge a fait appel aux pompiers en renfort pour prendre en charge 50 blessés, dont 11 évacués à l’hôpital.

L’arrêt du tournoi ordonné par les autorités

Face à ces événements, la sous-préfecture a décidé d’ordonner dans l’après-midi au club de rugby de Sélestat - chargé de l’organisation cette année - l’arrêt de la compétition rassemblant plus de 1.300 enfants. Ce que regrettent le comité d’Alsace de rugby et le club alsacien, ainsi que sa secrétaire générale l’a précisé aux Dernières Nouvelles d'Alsace :