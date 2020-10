Roland-Garros - 2e tour EN DIRECT : Ostapenko en mode 2017... Les Françaises arrivent plus tard... Suivez le live de la journée

Salut les Minutos ! J’espère que vous aimez le tennis avant d’aimer la France parce qu’il n’y a que trois Françaises au programme aujourd’hui et plus aucun tricolore de sexe masculin dans cette partie du tableau. Autant vous dire que tout ceci est aussi fade que le ciel gris qui stagne au-dessus des âmes parisiennes depuis le début de la quinzaine. On compte sur l’expérience de Cornet, la forme de Ferro et le talent de Burel pour nous sauver de notre sinistrose quotidienne. Notez à part ça que Djokovic sera sur le Chatrier cet aprem et qu’en ouverture, Ostapenko, lauréate en 2017 et Karolina Pliskova, demi-finaliste la même année devraient s’envoyer de doux parpaings pour vous réveiller en bonne et due forme.

>> Rendez-vous à 11h pour le départ du live