Nous y voilà. Que cela plaise ou non aux divinités de la météo, Roland-Garros 2019 arrive à son terme. Comme en 2018, Dominic Thiem essayera d'infliger à Rafael Nadal sa première défaite en finale, Porte d'Auteuil. L'Espagnol essayera lui, comme d'habitude, de broyer quiconque osera se dresser sur sa route. Ca, c'est pour le contexte global. Si vous avez suivi les derniers jours de compétition, vous savez que Rafa part avec l'avantage d'avoir connu une quinzaine relativement normale et guère influencée par les caprices du ciel gris parisien. Tout le contraire de l'Autrichien, qui entame son quatrième jour de tennis consécutif. Rédhibitoire pour Thiem? Pas forcément. On parle d'un des physiques les plus redoutables du circuit. Une machine qui a déjà battu Nadal sur terre battue cette année, en plus. Tout est donc possible.

>> Rendez-vous à 15h pour le début de la finale