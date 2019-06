Deux semaines et plusieurs batailles épiques contre vents et marées pour en arriver là. Et les voilà en finale, pour la première fois. Ahsleigh Barty et Marketa Vondrousova se disputeront dans quelques minutes le titre de reine de la terre battue dans une finale inédite à Roland-Garros. Opposition de style et dans une moindre mesure de générations entre l’Australienne de 23 ans et la Tchèque de 19 ans. Et cette fois-ci, ça se jouera sur le court Philippe-Chatrier, qu’il pleuve, neige ou vente. Il faudra par contre attendre la fin du combat entre Djokovic et Thiem pour voir les deux jeunes femmes en découdre.

>> Suivez la finale dames dans quelques instants