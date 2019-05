Treize Français au 2ème tour de Roland-Garros, on n’avait pas vu ça depuis 1971 ! A l’époque, Stan Smith était un joueur de tennis et pas encore une paire de baskets. Pour le début de ce 2ème tour, Federer et Nadal sont de sortie pour faire (a priori) un tir groupé d’Allemands. Côté Frenchies, Tsonga rentre vraiment dans le dur face à Kei Nishikori, pendant que Paire et Herbert vont se livrer un duel fratricide. Attention à la sortie de route pour « Kiki » Mladenovic face à la tête de série 31, Petra Martic. A noter également la présence sur les courts de Gasquet et Mahut, qui aura fort à faire, face à Philipp Kohlschreiber, après son exploit du 1er tour et l’élimination de Cecchinato.

» On prend l’antenne à partir de 10h45 pour suivre cette nouvelle journée à Roland