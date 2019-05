Hello les minutos ! On continue cette journée avec Tsonga. Après un Roland 2018 raté pour cause de blessure, il est de retour sur la terre battue parisienne. Le Français affronte l'Allemand Peter Gojowczyk, 96e mondial. On espère pour lui que ça se passera mieux que la dernière fois. En 2017, il s'était fait sortir dès le premier tour par Renzo Olivo (3-1).

Le match se jouera sur le court Suzanne-Lenglen, après la rencontre entre Cirstea et Juvan. La Slovène mène 1-0 et est en tête dans le deuxième.

>> On se retrouve dans quelques minutes