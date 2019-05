C’est le retour de Richou en Grand Chelem !! Après plusieurs mois d’absence et une opération suite à une hernie inguinale, Richard Gasquet a refoulé les courts à Madrid au début du mois. Mais depuis sa défaite face à Federer dans la capitale espagnole, il n’a plus passé deux tours. Pour son entrée en lice, il fera face à Mischa Zverev, le grand frère d’Alexander, 66ème à l’ATP. Sur le papier, avantage au Biterrois qui mène 2 à 0 aux confrontations. On attend un Richard combatif qui sera à coup sûr porté par le public du nouveau court Simonnne-Mathieu !

» On se retrouve vers 13h (ou un peu après) pour le début de ce match…