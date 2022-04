Le PSG dégote un nouveau sponsor avec la plateforme GOAT

Messi ou Cristiano Ronaldo pour le titre de GOAT, soit du meilleur joueur de tous les temps ? La réponse s’affichera l’an prochain sur le maillot du PSG. L’attaquant argentin aura donc un maillot floqué sur la manche des quatre lettres signifiant The Greatest Of All Time. Toutefois, le débat entre La Pulga et CR7 n’est pas tranché (pas plus que celui entre Federer, Nadal et Djokovic). C’est juste que le PSG vient de signer un un contrat de sponsoring avec la plateforme de vente en ligne GOAT.

Le chèque pour ce deal ? « Plus de 50 millions d’euros en trois ans », selon une source ayant connaissance des négociations. La plateforme de vente en ligne de produits lifestyle remplacera le logo de la banque qatarienne QNB sur la manche des maillots dès la saison prochaine. Le PSG a vendu dans le monde un million de maillots par an depuis deux saisons, selon le club.