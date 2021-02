Dijon – PSG EN DIRECT : Mbappé s'offre un doublé... Le DFCO, c'est gênant... Suivez le match avec nous

Salut les footix, on passe un bon samedi ensoleillé ? Et si on s’offrait une petite parenthèse de foot avec le Paris Saint-Germain ? Le champion de France et actuel 3e du championnat se déplace sur la pelouse de la lanterne rouge, Dijon. A priori, rien de dangereux pour Paris MAIS on connaît la galère que peut être un match à l’extérieur chez le dernier du championnat. D’autant plus que Verratti, Florenzi et Icardi figurent sur la liste des absents (sans parler de Neymar) et que Pochettino devrait miser sur un double pivot Danilo-Gueye derrière Rafinha au milieu. Pas la grosse équipe donc, le tout couplé à une irrégularité chronique en Ligue 1… Bref, Paris est grandissime favori mais attention.

» Début du live à 16h45