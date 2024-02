Vous ne captez rien au bandeau de score lors d'un match de foot américain?

On est dimanche soir, il est minuit passé, et vous êtes conforablement installé(e) sur le canapé. Une Bud Light dans une main, un paquet de Doritos dans l'autre, votre casquette des New York Yankees vissée sur la tête (même si ça n'a rien à voir) : vous êtes officiellement lancé(e) sur l'autoroute du 58e Super Bowl, la finale du championnat de football américain, qui oppose cette année les Chiefs de Kansas City aux 49ers (vous pouvez dire « niners ») de San Francisco.

Si vous êtes là, c'est forcément pour l'une des raisons suivantes :

- Vous êtes un ancien joueur de football américain (waouh)

- Vous êtes fan de foot américain

- Vous êtes fan de Taylor Swift et vous savez que son mec joue ce soir

- Vous faites une nuit Super Bowl avec des amis (c'est chouette, la vie étudiante)

- Vous êtes curieux par nature

- Vous êtes insomniaque et avez perdu la télécommande

Toutes ces raisons sont valables, mais une fois le match commencé, vous vous rendez compte que le tableau de score qui s'affiche en bas de l'écran n'a aucun sens pour vous (à part dans les cas de figures 1 et 2, of course). C'est parfait, car on va justement vous donner toutes les clés pour comprendre tout ça !

1. Les équipes

Les équipes qui s'affrontent dans un match de football américain. - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Commençons par le plus basique : qui joue contre qui ? Vous voyez affichés les logos des deux équipes qui s'affrontent, KC contre SF (Kansas City contre San Francisco). Ce sera l'affiche de ce Super Bowl.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

- « Il est vraiment beau ce jersey, c'est l'un de mes préférés »

Le « jersey », c'est le maillot, et comme la plupart des maillots en NFL sont plutôt réussis, vous ne prenez aucun risque.

2. Le score

Mais au fait, c'est quoi le score ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Facile aussi. Grosso modo, le décompte des points ressemble au rugby : 6 points pour un touchdown (l'équivalent d'un essai), 1 point pour une conversion (la transformation), 3 points pour un fied goal (une pénalité). Il y a d'autres façons de mettre des points, mais on va rester gentils pour cette fois.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

- « Ah là, y'a un VRAI écart »

Tout va très très vite en foot us. Mais à partir de 14 points d'écart, on peut dire que l'équipe qui mène a un beau matelas d'avance. C'est le bon moment pour vous.

3. Le temps qu'il reste A JOUER

Mais au fait, il reste combien de temps à jouer ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Deux infos pour le prix d'une. Primo, à gauche, on vous indique dans quel quart-temps on se trouve (un match de foot US se joue en 4 quarts-temps). Ici, donc, c'est le troisième. Secundo, à droite, le temps qu'il reste dans le quart-temps (chaque quart-temps dure 15 minutes). Attention, petit piège, il faut lire le temps à l'envers du soccer : ici, c'est un compte à rebours. Donc il reste 14 minutes et 13 secondes dans le 3e quart-temps.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Ils ont décidé de manger le chrono »

Aucune chance de vous planter, ça marche dans à peu près tous les sports. Encore plus au foot américain, où tout l'enjeu réside dans le fait d'avoir la balle et de...manger le chrono.

4. Le temps qu'il reste POUR JOUER

Mais au fait, il reste combien de temps pour jouer ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Sur le terrain, le quarterback (le meneur de jeu) a, à chaque fois, 40 secondes pour enclencher la tactique décidée. Donc ici, il lui reste 8 secondes. Le but du jeu est d'utiliser un maximum du temps imparti pour anticiper la défense adverse. Mais si le délai est dépassé, c'est pénalité.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Il a quand même des nerfs d'acier, ce (nom du quarterback) »

Bah oui, en plus de retenir mentalement 473 combinaisons pour 11 bonhommes, le type en question doit échapper à des orques payés des millions pour le découper ET regarder sa montre.

5. Qui a la balle ?

Mais au fait, qui a la balle ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

On revient à du trèèèès basique. Ce petit point ovale, à côté du score, vous indique l'équipe en possession de la balle.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Quelqu'un veut un autre café ? »

Compliqué de briller, là.

6. La tentative et la distance à parcourir

Mais au fait, il reste combien de tentatives ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Sur votre droite, en bas, les tentatives. Rappelons que l'équipe qui a la balle a 4 tentatives pour avancer de 10 yards. Si le contrat est rempli, rebelote. Sinon, elle rend le ballon à l'adversaire. Donc ici, nous sommes à la 2e tentative sur les 4, et il reste 7 yards à parcourir sur les 10 de départ.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« 2ème et 7 »

C'est un détail, mais dites « 2ème et 7 », pas « 2 et 7 ». Sinon, vous allez vous trahir.

7. Les temps morts

Mais au fait, il reste combien de temps morts ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Pas aisée à voir celles-là. Ces jauges montrent combien de temps morts sont encore dispo pour chaque équipe. Chaque camp en a trois par mi-temps (oui, là, on ne parle plus en quart mais en mi, bref...). Le temps mort, c'est parfait pour reprendre ses esprits, préparer une super tactique, ou emmerder l'adversaire (et nous avec).

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Prends un time out, prends un time out ! »

il est chouette, celui-là, mais il ressemble beaucoup à son cousin du soccer « renverse, renveeeerse ! ». Avec le même écueil : le joueur ne vous entend pas, surtout depuis Las Vegas.

Bonus

8. Les stats perso

Mais au fait, c'est quoi ces trucs à gauche ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Là, c'est une sorte de Big Mac de l'info, il y en a plein d'un coup. Voilà la traduction pour cette image.

Depuis le début du match,

- Patrick Mahomes (le quarterback des Chiefs) a lancé 21 fois le ballon et ce dernier a été rattrapé correctement à 15 reprises (15/21)

- Ces lancements de balle qui ont réussi ont permis d'avancer de 197 yards au total

- Patrick Mahomes est impliqué dans 1 touchdown marqué

- Patrick Mahomes a été intercepté 1 fois

Et comme les Américains sont dingos de stats, vous pouvez avoir la même pour un coureur, un receveur, un buteur... Une orgie de chiffres.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Ouh, mais il nous fait du Brady, là »

On parle de Tom Brady, bien sûr, l'ancienne star des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Tout ce qui est humainement possible de faire, Tom l'a probablement fait. Donc mettez du Brady partout.

9. L'emplacement sur le terrain

Mais au fait, on est où sur le terrain ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

Le terrain fait 100 yards (un peu plus avec les en-buts). Et tout les 10 yards, il y a un décompte, avec une petite flèche qui vous dit vers quel en-but on va (sont forts, ces Américains). Donc ici, Kansas City est en attaque, depuis les 30 yards de San Francisco.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Ouh, attends, attends, je te coupe, ils sont dans la red zone ».

La red zone, ce sont les 20 derniers yards avant l'en-but adverse. La zone de vérité. Ne confondez pas avec le tapis rouge sur lequel les joueurs courent au début comme des petits lapins (idée que vous rêvez d'ailleurs de reproduire au bureau lundi matin), c'est uniquement pour le show et c'est avant le match.

10. La chaîne

Mais au fait, c'est quoi la chaîne ? - Capture d'écran YouTube / FoxNFL

En France, le Super Bowl est diffusé sur M6 et Bein.

Le commentaire qui va bien pour épater la salle :

« Dis donc, t'as Fox NFL, toi ? »

Si vous en êtes là, il est clairement temps d'aller se coucher.