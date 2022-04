Carlo Ancelotti se serait bien passé d’y avoir recours, surtout après avoir remporté le match aller 3-1 sur la pelouse de Chelsea. Mais mardi, il a été sauvé par le supplément d’âme apporté par ce que l’entraîneur italien qualifie de « magie du Bernabeu », alors que son équipe a été menée 3-0 et éliminée pendant cinq minutes à un quart d’heure de la fin de son quart de finale retour de Ligue des champions.

« Après le 2-0, l'équipe a connu une baisse psychologique. Mais la magie du Santiago-Bernabéu aide les joueurs. C’est inexplicable. Ça te pousse à ne jamais te rendre. Je suis très heureux d’arriver en demi-finale avec ce groupe. En souffrant beaucoup, certes. Mais plus on souffre, plus je suis heureux. »

Puisque mardi était la soirée des masochistes, Thomas Tuchel a quant à lui presque apprécie de perdre de la sorte. « Pas de regrets, même si on méritait de passer. C’est le genre de défaites dont tu peux être fier et que tu peux accepter en toute sportivité. Je suis très content du match, c’est la bonne voie pour s’en sortir. Si on arrive à reproduire ce genre d’efforts, on sera une équipe spéciale. »

La fraîcheur et les changements ont fait la différence

Au vu de l’écart initial entre les deux équipes, Chelsea n’avait pas d’autre choix que de rentrer dans ce match à fond, sans aucun calcul. Les Blues l’ont d’ailleurs fait brillamment, mais en étant poussé en prolongation par Rodrygo sur un amour de caviar de Modric, ils se sont condamnés à l’échec. Le banc d’Ancelotti était meilleur, le reste n’était qu’une affaire de temps.

« On a eu plus d’énergie qu’eux à la fin pour rester en vie. Les changements, je les ai faits uniquement dans ce but-là : mettre plus d’énergie. L’équipe a beaucoup souffert, mais tous ont résisté. Rodrygo et [Eduardo] Camavinga, c’était justement pour ajouter de l’énergie. La débauche physique de Chelsea a été énorme dans leur pressing, et c’est cela qui nous a donné l’avantage dans la prolongation », a conclu Ancelotti. Ça, et Karim Benzema.