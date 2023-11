Pendant toute la durée des JO de Paris 2024, quelque 5.000 militaires seront logés sous des tentes sur la pelouse de Reuilly, dans le 12e arrondissement de la capitale, afin d’assurer leur réactivité en cas de besoin. « Ce camp aura la particularité d’être extrêmement proche du cœur de Paris », a déclaré ce mercredi le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, lors d’une table ronde consacrée à la sécurité des Jeux.

« La proximité entre les lieux de stationnement et les lieux de déploiement est un enjeu stratégique qui porte en son sein l’enjeu de la mobilité et de la réactivité de nos forces », a-t-il justifié. Le nombre de militaires qui seront déployés pour renforcer les effectifs de police et de gendarmerie et pallier de probables manques d’agents de sécurité privée pendant la période olympique n’a pas été précisé. Ils pourraient être près de 15.000, selon des observateurs.

30.000 policiers et gendarmes + 17.000 agents de sécurité privée

Pour les loger, le général Abad a rappelé l’existence d’une « petite quinzaine de casernes en Ile-de-France » utilisées notamment pour loger les militaires déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle. Cette opération, lancée en 2015 après l’attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo à Paris, permet de déployer jusqu’à 7.000 soldats pour sécuriser l’espace public face au risque d’attentat.

Quelque 30.000 policiers et gendarmes doivent être mobilisés chaque jour, ainsi que 17.000 agents de sécurité privée pendant la période olympique et paralympique, qui s’étend du 26 juillet au 8 septembre.