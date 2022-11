La ville de Marseille est candidate pour accueillir la flamme olympique en France, à son arrivée de Grèce, et inaugurer son parcours relais jusqu’à Paris pour les JO 2024, a annoncé la maire-adjointe Samia Ghali au conseil municipal vendredi.









« Nous sommes candidats à l’arrivée de la flamme sur Marseille », a expliqué Samia Ghali, membre de la majorité de gauche au conseil municipal, soulignant être « à l’ouvrage » pour que la flamme « arrive d’Olympie à Marseille », montrant ainsi que la cité phocéenne, fondée par des colons grecs vers le VIe siècle avant J.C, est « la porte d’entrée de la France ».

Une date importante pour Marseille

« À l’occasion des Jeux de Paris 2024, le relais de la flamme se déroulera sur trois mois », à partir d’avril, et « visitera toutes les régions de France », est-il indiqué sur le site des JO de Paris. Si la plus grande partie des épreuves olympiques se déroulera à Paris et en Ile-de-France, les épreuves de voile auront lieu à Marseille, tandis que Châteauroux devrait accueillir celles de tir et Lille les éliminatoires de basket. Du foot sera également joué dans plusieurs villes, dont Marseille, et les épreuves de surf auront lieu à Tahiti.

L’accueil des Jeux sera « une date importante pour la ville de Marseille », a insisté Samia Ghali, qui a présenté au vote une convention cadre sur l’organisation et les aménagements nécessaires à cet accueil, notamment sur la marina, avec pour objectif de « faire en sorte que les Marseillais ne soient pas perturbés dans leur vie au quotidien ».