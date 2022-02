La patineuse russe Kamila Valieva, qui a remporté à 15 ans avec son pays l’épreuve par équipe des Jeux olympiques 2022 de Pékin, a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif avant le début des JO d'hiver, rapporte mercredi la presse russe. Selon le journal Kommersant, le report de la cérémonie de remise des médailles prévue initialement mardi à Pékin serait lié à un contrôle antidopage positif concernant Kamila Valieva, ce qui pourrait priver du titre la Russie, qui participe aux JO sous pavillon neutre pour un retentissant scandale de dopage durant les JO-2014 de Sotchi.

Le quotidien russe précise que la substance identifiée serait la trimétazidine, utilisée pour soulager les angines de poitrine et interdite par l’Agence mondiale antidopage depuis 2014. Selon le quotidien RBC, autre média russe, le contrôle aurait été réalisé en décembre.

Valieva également favorite en individuel

Le porte-parole du Comité international olympique (CIO), Mark Adams, a indiqué jeudi à Pékin lors du point-presse quotidien de l'instance olympique qu’il n’avait « aucun commentaire à faire » sur « une situation qui a toutes sortes d’implications » et a qualifié de « spéculation totale » les informations selon lesquelles il s’agissait d’une affaire de dopage. « J’imagine que toutes les personnes (en charge) travaillent le plus rapidement possible. Nous sommes conscients que pour les sportifs (concernés par la cérémonie de remise de médailles), ils veulent parvenir à une issue rapide », a-t-il précisé.

La Fédération internationale de patinage (ISU) a de son côté rappelé dans un communiqué qu’elle « ne pouvait pas dévoiler des informations relatives à une possible violation de la réglementaion antidopage ». Valieva, favorite de l’épreuve individuelle qui débute le 15 février, est la nouvelle sensation du patinage artistique. Depuis son arrivée sur le circuit seniors en 2021, l’adolescente, entraînée par la réputée et sévère Eteri Tutberidze, enchaîne les succès en Grands Prix et a survolé les Championnats d’Europe de Tallinn le mois dernier.

Le TAS indique qu’il n’a pas été saisi

Durant l’épreuve par équipe des JO-2022, elle est devenue la première femme à réussir des quadruples sauts aux JO, durant son programme libre. Mercredi, le CIO avait expliqué que la cérémonie de remise de médailles avait été reportée pour des raisons « juridiques », sans donner plus de détails.

Contacté jeudi matin à Pékin par l’AFP, le Tribunal arbitral du sport (TAS), dont la chambre antidopage valide les décisions en matière de sanction antidopage, a indiqué qu’il n’avait « pas encore été saisi pour ce cas ». L’International Testing Agency (ITA), compétente pour procéder à des contrôles sur les sites des épreuves des JO, a de son côté publié un communiqué pour expliquer qu’elle n’avait pour l’heure aucune annonce à faire.

« L’ITA est consciente des différents articles qui circulent concernant le report de la cérémonie de remise des médailles pour l’épreuve de patinage artistique par équipe aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. Toute annonce liée à ces événements serait toujours publiée sur le site Internet de l’ITA et ne ferait l’objet d’aucun autre commentaire. Aucune annonce de ce type n’a été publiée à ce stade », a indiqué cette instance.