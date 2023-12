France-Norvège : Les Bleues championnes du monde après un match fantastique... Revivez la finale époustouflante en direct avec nous

Actualiser

20h48 : Allez, on va se quitter là-dessus, sur ces supers émotions. On se retrouve très vite pour de prochains lives sur 20 Minutes. En attendant, vive la République, vive la France, et vive Léna Grandveau (la demande en mariage t'attend dès ton retour du Danemark). Bonne soirée à toutes et tous.

20h45 : Le Danemark termine à la troisieme place, la Norvège à la deuxième, et la FRANCE A LA PREMIERE !

20h44 : Ils nous mettent une cérémonie de cloture avant même la remise des médailles. Faut arrêter les délires là, le Danemark.

20h43 : Oui, bon, il n'y a pas eu trop d'analyse. C'était juste de l'émotion et de la joie. Et c'est très bien comme ça.

20h42 : Un troisième titre mondial, et vivement les Jeux olympiques !!!!

20h39 : Oui, rien de plus à ajouter

20h38 : Regardez la capitaine de l'équipe de France [📺LIVE] 🏆🤾‍♀️ Mondial Handball

🇫🇷🇳🇴 Estelle Nze Minko : "J'ai trop d'émotions !"#HandAction #FRANOR pic.twitter.com/gYAJU1ceCs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 17, 2023



: Regardez la capitaine de l'équipe de France



20h35 : « Je suis choquée, l'équipe est incroyable, je suis si fière de nous. Trop d'émotions, une troisième étoile ». Estelle Nze Minko est encore sur son nuage !!!!

20h34 : « C'était super long, on n'en pouvait plus. C'était trop bien, c'est incroyable ce qui se passe. On a tout donné. On a fait une défense incroyable, des gardiennes incroyables. Je suis arrivée l'année dernière en tant que jeune et là j'ai participé en tant qu'arrière droite. Merci aux anciennes. », l'héroïne Léna Grandveau toujours sur beIN

20h33 : « Je suis trop heureuse, trop fière, on a rien lâché. On savait que c'était une équipe qui jouait rapidement, qui tirait de loin. On a eu de supers gardiennes. » Pauletta Foppa, au micro de BeIN

20h32 : Oh les larmes de Sarah Bouktit, qui à 21 ans est déjà championne du monde.

20h32 : C'est la fêteuuuuuuh ! 🇫🇷France 31-28 Norvège🇳🇴



C'est terminé !



𝐋𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 🇫🇷😍



𝐋𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 🇫🇷😍

Le match en direct sur TF1 & @MYTF1 https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/rJb7sRIAG8 — TF1 (@TF1) December 17, 2023



: C'est la fêteuuuuuuh !



20h31 : Quel joie les enfants

20h30 : Faudra revenir sur la seconde période de Léna Grandveau. La Nantaise a été exceptionnelle, tout comme Hatadou Sako dans les buts, qui a sorti les arrêts au très bon moment !!!!

20h30 : Troisième titre mondial pour Olivier Krumbholz, ce mec est un génie

20h29 : Ah quel pied, quel pied, après ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible (après le titre olympique, notamment)

60e : LES FRANCAISES SONT CHAMPIONNES DU MONDE

59e : « Sweeeeeeet Caroline Oh oh oh ». QUEL DJ FANTASTIQUE

59e : ELLES VONT ETRE CHAMPIONNES DU MONDE. ET KRUMBHOLZ PREND TEMPS MORT POUR KIFFER. OUIIIIIIIIIIII. OH C'EST BOOOOOOOOOOOOOON

59e : OUI OUI OUIOIIIII BALLON RECUPEREEEEEEEE

58e : Elles vont le faire, elles vont le faire !

57e : ET HATADOU SAKOOO DERRIERE !

57e : GRANDVEEEEEEEEEEEEEEEAUUUUUUU ENORME (31-28)

56e : Evidemment, elle marque (30-28)

56e : Jet de 7 m pour Mork...

56e : Allez, les petites, on tient, on tient.

56e : LENA GRANDVEAU ENCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORE (30-27)

55e : Pfiouuuu, heureusement faute signalée sur Kanor, qui avait pris une mauvaise option de shooot

55e : La Norvège qui revient à deux buts.

54e : Olalalala Pauletta Foppa qui est bien muselée en défense.

54e : Je vais mourir, je vous annonce, je vais pas tenir. je lègue toute ma fortune (un ballon de handball, un album Panini et un maillot des Girondins) à Léna Grandveau.

54e : Nooooooon la barre qui sauve la Norvège et Oftedal qui permet aux siennes de revenir dans la foulée (29-26). On gâche pleins d'opportunités.

53e : Allez, sept minutes à jouer et quatre buts d'avance. On tient, on tient.

53e : Et allez, le DJ est reparti dans ses délires. Il faut arrêter monsieur !!!!

53e : Lena Grandveauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu (29-25). BRAVO GRANDVEAU !

52e : Oui Pauletta Foppa qui intercepte Mork. Evidemment quand c'est pas des jets de 7m, c'est plus dur. Depuis le début.

51e : Aie le refus de jeu des Françaises. On rend le ballon aux Norvégiennes.

50e : OUI LENAAAAAAAAAA GRANDVEAU QUI MARQUE EXCEPTIONNELL ET INTERCEPTE DERRIERE. EPOUSE MOI LENA ! (28-25)

50e : Oui, le ballon perdu par les Norvégiennes. Allez, on calme tout ça.

49e : Bon, 2 minutes pour Orlane Kanor. On n'est pas venus pour souffrir OK ?

49e : ORLAAAAAAAAAAAAAAAANE KANOOOOR FROM DOWNTOWN (27-25)

49e : Allez les girlz, faut tenir !

49e : Temps mort pris par Krumbholz. Faut retrouver un peu de serennité. Et d'oxygène.

48e : Aie aie aie aie aie (26-25). Je ne respire plus, je vais crever.

47e : Il faut arrêter madame Lunde, et prendre votre retraite. Encore un gros arrêt. mais jet de 7m à suivre. ET ARRET ENCORE DE LUNDE SUR BOUKTIT

47e : Oh le bel arrêt de Lunde et la contre-attaque qui paie côté norvégien (26-24) !

47e : ET BIIIIIEN NON MORK ETAIT BLESSEE, ET SAKO L'A ARRETE. OUI OUI OUI (26-23)

46e : Encore un jet de 7 m pour Nora Mork. On connaît le résultat d'avance.

45e : La belle défense norvégienne après une interception des Bleues. Allez, c'est pas mal là (26-23)

45e : FOPPAAAAAAAAA QUI NOUS FAIT RESPIRER UN PEU

44e : Olalalalala Nora Mork encore sur jet de 7m. Elle est impériale.

43e : Mais non le passage en force de Toublanc. Quel dommage cette contre-attaque.

42e : Aie le tir longue distance de Kanor repoussé par Lunde. Les Norvégiennes peuvent revenir à deux buts.

41e : Ouah la patate de Reistad (25-22)

40e : OUI SARAH BOUKTIT (25-21)

40e : Oui le jet de 7m obtenu par Foppa, qui a fait le bulldozer pour percer la défense.

39e : Encore la parade de Sako sur Oftedal. C'est énoooorme !

38e : Regardez ce double poteau qui nous a sauvés. 🇫🇷France 19-15 Norvège🇳🇴



+4 pour nos Bleues 🔥



🇫🇷France 19-15 Norvège🇳🇴

+4 pour nos Bleues 🔥

Le match en direct sur TF1 & @MYTF1 https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/lQ6qPIfm3k — TF1 (@TF1) December 17, 2023



: Regardez ce double poteau qui nous a sauvés.



38e : LA PAAAAAAAAAAAAAAAAAAARADE DE SAKO, OUIIII, EN INFERIORITE NUMERIQUE

37e : Mais non, 2min pour Estelle Nze Minko, alors que les Norvégiennes galéraient un peu.

37e : Mettez le DJ en prison, ce n'est plus possible.

36e : Oui, Chloe Valentini qui vient conclure à l'aile, juste avant le refus de jeu. Pfiouuu, ça va finir en arrêt cardiaque cette histoire (24-21)

35e : A noter que Sako a pris la place de Glauser, pas trop en réussite dans les buts. Bon, pour le moment, ça ne change pas grand chose (23-21). Il va falloir qu'on resserre les boulons en défense.

34e : Attention, la Norvège revient à deux buts. Mais derrière on regagne un jet de 7m. C'est Bouktit qui y va. Ca passe (22-19)

33e : Nooon, Horacek qui bute sur Lunde !

32e : Mais oui Pedro Miguel Pauletta Foppa qui gagne un jet de 7m et un deux minutes !!

32e : La France gâche plusieurs opportunités en contre-attaque par Nze-Minko et Valentini. Attention, attention (21-18)

30e : Oui, Alicia Toublanc qui rentre direct dans le lard (21-17)

30e : C'est repartiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

19h49 : Les Françaises reviennent sans Laura Flippes, blessée

19h49 : Allez, j'espère que vous êtes chauds pour cette seconde période

19h35 : La France a connu un début de match compliqué, notamment en défense, mais mène de trois buts à la pause après une deuxième partie de période ien plus maitrisée. On souffle, on se repose, on reprend ses esprits et on revient dans dix minutes pour conclure en beauté !

30e : Mi-teeeeeemps !

29e : Jet de 7 metres, Nora Mork, vous connaissez la suite (20-17)

28e : Reistad nous fait mal encore et obtient un jet de 7m.

28e : Horacek impeccable à 7m (répond à ça Nora Mork) et la France mène 20-16.

28e : Oui oui oui 2min pour la Norvège + jet de 7 m pour la France.

27e : Lucie Granier qui bute sur Lunde et rate la balle de +5.

26e : Nocandyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (19-15)

25e : Les deux poteaux qui sauvent Glauser. ELLE EST LA LA BARAKA !

25e : Mais oui, Méline Nocandy qui obtient un jet de 7m. Pour rappel Nocandy était invité de l'émission « Les Croisés tu connais », gage de qualité. C'est transformé par Horacek (18-15)

24e : Bon, derrière on se prend un but et un 2min pour Coralie Lassource (17-15).

23e : ENCORE ESTELLEEEE +3

23e : Oui, Estelle Nze Minko sur la fin de la possession, qui nous permet de garder l'avance (16-14).

22e : Bordel, il enchaîne musique classique et vieille techno. WUWUWUWUWU C'EST UNE DESCENTE DE POLICE !

22e : Oui, bon, après, Reistad qui nous envoie un missile air-air, c'est pas franchement défendable. Temps-mort France !

21e : Ca tient bien la défense là, on est solides, on se laisse moins transpercer.

20e : LAURAAAAAAA FLIPPES QUI NOUS MET A +2 ! (15-13)

19e : Ah ben oui Nora Mork, quand c'est pas un jet à 7m, c'est un peu plus compliqué

19e : IL FAUT ARRETER LE DJ LAAAAAAAAAA ! C'EST UN MASSACRE

18e : Oh l'arrêt de Lunde après un tir à l'aile de Coralie Lassource (13-13)

18e : Encore un jet de 7m marqué par Nora Mork... Impressionnant.

17e : Il va falloir retrouver le DJ de la salle d'Herning. C'est un massacre pour les oreilles.

17e : Bon, Orlane Kanor a décidé de mitrailler à longue distance et laisse les Bleues devant (13-12). Temps mort norvégien.

16e : MAIS ARRÊTEZ STINE OFTEDAL VOYOONS.

15e : LA FRANCE QUI PASSE DEVANT PAR KANOR PLEIN AXE (11-10)

15e : Voilà Sarah Bouktit devant la zone. C'est bieng ! (10-10)

14e : Oui, bon Oftedal qui nous fait mal, on y était préparés (9-10)

13e : Oui, Orlane Kanor à 9m. Et Valentini qui récupère ensuite le ballon et marque dans le but vide (9-9). C'EST CA QUI EST BON !

13e : Et Nora Mork qui continue son 100% (7-9), malgré le changement de gardienne française.

13e : Bon, Foppa expulsée deux minutes et jet de 7m Norvège.

12e : Petit aperçu de l'ambiance France 3-3 Norvège🇳🇴



Début de match très serré ! Les deux équipes se rendent coup pour coup. 🔥



France 3-3 Norvège🇳🇴

Début de match très serré ! Les deux équipes se rendent coup pour coup. 🔥

Le match en direct sur TF1 & @MYTF1 https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/Ngv725xD9m — TF1 (@TF1) December 17, 2023



: Petit aperçu de l'ambiance



12e : Oui, Pauletta Foppa qui obtient jet de 7m + expulsion de deux minutes. C'est bieng. Transformé par Horacek. On revient à un but (7-8)

11e : Le jour où Nora Mork ratera un jet de 7m face à la France... (6-8)

10e : Les Bleues tentent de trouver Foppa dans l'axe, mais ça ne passe toujours pas. Derrière la Norvégienne obtient un jet de 7m.

9e : Attention, Bakkerud transperce la défense française et créée le premier petit écart (5-7)

8e : Oh le lob incroyable de Valentini sur Lunde. Mais ça va d'un côté et de l'autre. La Norvège conserve son avance d'un but (5-6)

7e : On a un peu de mal à trouver Pauletta Foppa dans l'axe. Mais, ça passe sur les ailes, avec Alicia Toublanc, qui égalise (5-5)

6e : Jet de 7 mètres pour les Norvégiennes. Nora Mork transforme et la Norvège passe devant (4-5)

5e : Le gros arrêt de Lunde, mais la mauvaise relance profite à la défense tricolore. Toujours 4-4.

4e : Oh la grosse perf de Reistad qui contourne la défense française et égalise (4-4).

4e : Oui, Laura Flippes, à longue distance !!! (4-3)

3e : Les Françaises, à chaque engagement, tentent d'aller le plus vite possible, pour mettre à mal le replacement norvégien, comme lors de la demi-finale.

2e : Horacek prend la succession de Valentini (2-1 pour les Bleues)

1e : Premier arrêt de Sollberg sur Laura Flippes. Toujours 0-0.

1e : Ouiiiiii la première parade de Glauser, après une première combinaison pour la pivot. C'est on, ça Laura !

0e : Les Norvégiennes ont la première possession !

18h58 : Allez, c'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Allez les Bleues

18h58 : Les Françaises sont en blanc, les Norvégiennes en bleu. Tout se perd ma bonne dame, il n'y a plus de saison.

18h56 : Imaginez, un titre mondial avant un titre olympique... Non, mais imaginez seulement.

18h55 : A force de l'entendre résonner avec Johannes Boe et la colonie norvégienne sur le biathlon masculin, je ne peux plus m'entendre l'hymne norvégien.

18h54 : La belle Marseillaise qui résonne à Herning !!! Allez les Bleues, faites le !

18h54 : Deux arbitres slovaques dirigeront la rencontre.

18h52 : Les deux équipes entrent sur le parquet. Présentation de chaque joueuse et ensuite, place aux hymnes.

18h51 : Dans le match pour la troisième place, le Danemark a battu la Suède d'un petit but, à domicile, à Herning. D'ailleurs, la salle sera à grande majorité norvégienne. On annonce 8.000 supporteurs de Nora Mork et compagnie.

18h48 : La France a déjà battu la Norvège lors du tour principal. Une rencontre superbe, accrochée, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit pareil ce soir. Il faudra compter sur une grande Laura Glauser dans les buts, comme lors des deux derniers matchs.

18h45 : Rappelons que c'est le dernier Mondial d'Olivier Krumbholz, qui quittera son poste après les JO, après de looooongues années de bons et loyaux service. Le GOAT des sélectionneurs mérite une bonne retraite. On avait d'ailleurs un petit débat là dessus dans l'émission « Les croisés tu connais ».



18h40 : Allez, un dernier papier pour la route, avec le modèle norvégien pour les Bleues, qui ont souffert face aux Norvégiennes lors des dernières compétitions. Un bon petit papier de Nicolas Stival. Sport Mondiaux de hand : La Norvège, ce modèle qui n'impressionne plus les Françaises



18h34 : Autre petite lecture, sur l'un des gros atouts des Bleues pour cette finale, le duo de pivot, Sarah Bouktit-Pauletta Foppa. Alors que la France était en retard à ce poste par rapport à certaines nations comme la Norvège, les voilà grâce à cette doublette devant tout le monde. Handball Mondial de hand : Avec Pauletta Foppa et Sarah Bouktit, le pivot gang, une spécialité à la française ?



18h28 : Avant le coup d'envoi du match, à 19 heures, on va vous proposer un peu de lecture. A commencer par ce papier, préparé par votre serviteur, sur les motivations des Bleues. On pensait que la priorité allait être donnée aux JO... Que nenni, ces Mondiaux n'ont pas servi que de répétition. Handball Mondiaux de handball : « Une grande répétition »... L'équipe de France a-t-elle déjà la tête aux JO de Paris ?



18h26 : Et autant vous dire qu'on espère que les Françaises feront comme Justine Braisaz-Boucher aujourd'hui en Suisse, en martyrisant la concurrence norvégienne (et ne pas faire comme les Bleus, qui ont été écrasés par Johannes Boe et compagnie)

18h26 : On est partis pour ce live finale des Mondiaux de handball, avec, on l'espère, un troisième titre mondial pour les Bleues, qui affronteront la Norvège.

18h25 : Bonjour les chabalix, ça y est, on commence à se ronger les ongles ?