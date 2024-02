Le virage nord lâche du « Perri, Perri, Perri » pour saluer son retour aux vestiaires. Intéressant tout ça quand on sait le lien fort entre Lopes (ex-Bad Gones) et le principal groupe de supporteurs de l’OL.

Comment un tel attaquant a-t-il pu balancer ça au-dessus ? Comme souvent, le Losc appuie sur son côté gauche fort (Ismaily-Ounas), et l'international algérien, parti dans le dos de Maitland-Niles, lâche un centre parfait en première intention. David devance Caleta-Car au duel mais sa reprise s'envole au-dessus de la barre.

Complètement contre le cours du jeu, l’attaquant nigérian inscrit son premier but de belle manière ! Contre initié par Caqueret, avec une jolie offrande à une touche de Cherki, et Orban prend le meilleur sur Yoro avant de foncer et d’ajuster Chevalier d’un joli piqué. C’est franchement propre.