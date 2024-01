Bergerac-OL EN DIRECT : Malick Fofana débloque la situation pour un Lyon poussif après un caviar de Lacazette (0-1)...

08h30 : Hello les Coupix !

Ah la ferveur d’une fiévreuse soirée de sport à Beaublanc, quoi de mieux pour s’ambiancer un vendredi en plein hiver ? Oups, on nous glisse dans l’oreillette que le décor de notre rendez-vous du soir ne sera pas le mythique Palais des sports de Beaublanc où évolue le CSP mais son stade du même nom. Ambiance 10.000 places et 16e de finale de la Coupe de France donc pour accueillir Bergerac, dont l’habituel stade Campréal n’est pas aux normes pour un tel rendez-vous. En face (et c’est la raison pour laquelle on sera en place au live dès 20 heures), on retrouve l’Olympique Lyonnais.

En crise absolue durant toute la première partie de la saison, les partenaires d’Alexandre Lacazette ont presque miraculeusement redressé la barre en décembre avec trois succès de rang en Ligue 1 pour passer la tête hors de la zone rouge, puis avec un tranquille succès en Coupe de France contre Pontarlier (0-3) le 7 janvier. Mais la brutale rechute subie au Havre dimanche (3-1 et deux expulsés côté OL) sert de piqûre de rappel : le club est encore très fragile, et ce même si un mercato hivernal plutôt prometteur se poursuit en coulisses (Adryelson, Perri, Fofana et désormais Orban). Alors suspense or not suspense entre un modeste 9e de sa poule de N2 en pleine tentative d’épopée en Coupe et le 16e de notre Ligue 1 ?

>> Retrouvez-nous dès 20 heures par ici pour qu’on vous fasse vivre tout ça, avant un coup d’envoi à 20h45.