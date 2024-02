La nouvelle vie d’Hugo Lloris en MLS commence très bien

A 37 ans, Hugo Lloris a ouvert de belle manière la dernière page de son immense carrière. Le capitaine des Bleus champions du monde 2018 a disputé et remporté son premier match avec le Los Angeles FC, samedi, lors de la première journée du championnat nord-américain de football (MLS). Cette victoire (2-1) face aux Seattle Sounders (2-1), sous le soleil et dans une ambiance des grands jours au BMO Stadium de LA, correspond tout à fait à ce qu’est venu chercher Lloris de l’autre côté de l’Atlantique : « un vent de fraîcheur ».

« Je m’attendais à des bonnes choses, mais pas autant, a-t-il apprécié à la sortie du terrain. Ça a été très ouvert à certains moments de la partie, on perd un peu le contrôle du match parce qu’on ouvre, peut-être qu’en Europe c’est davantage maîtrisé tactiquement. Mais ça compense par la générosité, l’aspect athlétique. Et aujourd’hui (samedi) il y avait une superbe ambiance, ce qui nous a permis de garder le résultat. Je suis venu ici sans préjugés, en respectant le championnat. »

Alors qu’il n’avait pas joué depuis dix mois et une sortie sur blessure en Premier League avec Tottenham, l’ancien Niçois et Lyonnais a rassuré sur sa condition. S’il a encaissé un but sur penalty, le recordman de sélection en équipe de France (145) a enchaîné plusieurs arrêts et capté les ballons avec sûreté.

« Je ne suis pas forcément heureux de mon jeu de passes, on avait travaillé certaines choses à l’entraînement, il y a eu un peu d’incompréhension pendant le match, mais c’est normal. Physiquement je ne suis pas encore à 100 % », a-t-il commenté.

« Il va nous rendre bien meilleurs »

Mais Lloris semble déjà adopté. « On a de grandes attentes, c’est le cas quand un joueur étranger rejoint l’équipe, a réagi pour l’AFP Damian Reyes (41 ans), un supporter abonné depuis trois saisons. Il m’a impressionné, j’espère qu’il va rester fort et régulier. »

« Il est calme, ne sent pas la pression, a pour sa part apprécié son entraîneur, Steve Cherundolo. Il apporte des solutions en temps réel à ses coéquipiers, il communique, a de bonnes passes. Il apporte son savoir, son expérience, sa qualité. Il donne à nos lignes arrières de la sécurité, et même à toute l’équipe. On va construire là-dessus. »

« Il a fait un match propre, avec des arrêts importants. Sa capacité à prendre les bonnes décisions va nous rendre bien meilleurs », a ajouté l’entraîneur. Prochain rendez-vous pour Lloris et le LAFC samedi prochain, face au Real Salt Lake.