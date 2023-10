08h20 : Les clubs ont une « responsabilité » vis à vis des supporters, déclare la ministre des Sports sur France 2

« On a besoin d'avoir une identification très précise de la caine de responsabilité et d'avoir une réponse globale et sans concession, celle de la justice, rapide et ferme. En matière de maintien de l'ordre, il y avait une escorte de police autour de ce bus et cette rencontre avait été bien préparée, avec un dialogue pour faciliter le retour, le déplacement des supporters lyonnais à Marseille. Il faut une réponse globale dans laquelle la Ligue de foot prend toute sa part et dans laquelle les clubs et les supporters sont responsabilisés en faisant usage de l'arsenal que nous avons renforcé avec le ministère de l'Intérieur : des interdictions judiciaires de stade systématiques en cas d'agissements aussi graves, des interdictions administratives pour à titre préventif éloigner de nos stades de tels fauteurs de troubles. [...] S'il est établi qu'il y a des supporters impliqués et que les rôles et responsabilités permettent de l'établir de manière très claire, les clubs ne peuvent pas se désintéresser de ça, les associations de supporters non plus et les clubs non plus. »

🔴🗣️ Incidents #OMOL : "Il faut apporter une réponse globale et sans concession dans laquelle les clubs, la LFP et les associations de supporters seront aussi responsabilisés" réclame Amélie Oudéa-Castéra. #Les4V @AOC1978 pic.twitter.com/xcKSieHBfb — Telematin (@telematin) October 30, 2023