France – Norvège EN DIRECT : Les Bleuets trouvent l'ouverture et ils sont pas malheureux...

65e : Il a pris une bonne semelle du gardien sur le coup Olise, il a l'air touché au genou et il doit sortir. Barcola le remplace.

64e : OLISE l'occase XXL sur un amour de passe de Cherki !! Le contrôle est un tout petit poil long le gardien peut sortir dans les pieds du coup...

63e : Aaaaaah Wahi qui rate son contrôle en pleine surface alors que le petit ballon par dessus la défense était parfait. Dommage y'avait quelque chose à faire là.

61e : Allez hop, la cavalerie entre en jeu. Cherki, Wahi et Gouiri lancés par Ripoll, ça va ça a de la gueule. Sorties de Kalimuendo, Adli et Le Fée.

59e : Pas malheureux nos petits Bleus de mener au score quand on voit la première heure de ce match. Mais bon, ça reste des matchs de poule on va pas non plus être trop sévère.

57e : OH LE BUT D'OLISE ! On peut pas vraiment dire qu'on le sentait venir mais c'est pas grave. Sur un centre fort venu de la gauche Kalimuendo rate le ballon au premier poteau mais son pote au second. On prend.

55e : Mais limite maintenant c'est nous qui les attendons pour jouer en contre, lol.

53e : Arf Le Fée qui glisse au moment de frapper du coup ça part tout mou et à côté. Le début du commencement d'un semblant d'animation, c'est bien.

50e : Aaaaah Olise et Kalimuendo qui combinent dans la surface mais le dernier contrôle de l'ailier de Palace est un peu long et il perd la maîtrise du ballon, zzzzzzz.

48e : Aucun changement de la part de Ripoll, c'est bieng. Et sinon Cherki il ferait pas de mal non vous croyez pas ? Et Barcola, et Wahi, et Gouiri, et Kephren Thuram ?

46e : On est repartis à Cluj ! Kalimuendo qui donne le coup d'envoi, ce qui me permet de me rendre compte qu'il joue ce soir.

45e : MI-TEMPS ! Allez Sylvain faut me secouer tout ça hein (et éventuellement faire un ou deux changements), merci bien. On se retrouve dans quelques minutes !

43e : Comme dirait Pep Genesio, BOUGEEEEEEEEEZ bordayl. Ca ronronne là au milieu c'est insupportable (au moins autant que la touche T de mon clavier qui est en train de décéder, moyen pratique).

41e : Atelier touches longues pour le dénommé Sebulonsen, ça fait trois d'affilée là. Alors merci mais il faut laisser jouer les petits camarades au football maintenant.

38e : Haha l'attaquant norvégien qui tente un tacle la tête la première dans les pieds de Simakan après avoir perdu le contrôle du ballon. C'était drôle, mais c'était faute.

36e : Une action pas vraiment suivie d'un temps fort français, malheureusement. Ca a du mal à enchaîner depuis le début du match, vraiment.

34e : Enfin un peu de folie grâce à Le Fée qui nous sort petit pont et talonnade entre deux une-deux avec des coéquipiers, ça termine dans la surface mais Adli est contré au dernier moment.

31e : Les Français un peu trop prévisibles dans leurs transmissions au milieu, trop lisibles. Après, Ripoll a choisi de faire beaucoup de changements, ça aide pas non plus. J'espère que ça sera utile pour plus tard dans la compète au moins.

29e : Ouais, il y a de bons petits joueurs de ballons aussi côté norvégien, quand ça commence à combiner et prendre de la vitesse c'est sympa à voir. Il est vraiment pas gagné ce match pour les Bleuets.

27e : Houuuuu Nusa le petit numéro au milieu de trois Français, s'il trouve Bobb dans la surface ça fait grosse occase Norvège. Heureusement pour nous sa passe est un poil trop longue.

24e : On est pas si loin d'être dominé en fait. Surtout sur les sorties de balle, au milieu ils se débrouillent mieux que nous pour apporter le danger dans le camp adverse.

22e : Michael Olise pris en sandwich, y'avait pas beaucoup de chance pour qu'il s'en sorte. Bon en même temps y'avait faute. Je découvre ce joueur pour tout vous dire, formé à Reading en Angleterre et qui s'est révélé cette saison à Crystal Palace. Apparemment il avait le choix entre les sélections algérienne, anglaise, française et nigériane, et il a donc choisi la France.

20e : J'aime beaucoup le petit 7 norvégien au milieu de terrain, c'est technique et sobre à la fois, avec un gros abattage. Totalement ma came.

18e : Y'a un joueur qui s'appelle Daland ça fait un peu peur quand on entend son nom prononcé mais ça va il est défenseur, a priori on est tranquille.

16e : Voilàààà c'est ça qu'on veut voir, coup de foulard d'Adli pour recentrer le ballon, Chotard le récupère et envoie une mine sans se poser de question. Ca passe pas si loin de la lulu.

14e : Premier tir cadré dans ce match, la tête d'Amine Adli sur un bon centre de la gauche de Larouci. L'attaquant du Bayer coupe bien au premier poteau, mais c'est sans réel danger pour le gardien norvégien.

12e : On arrive pas à trouver Le Fée pour le moment, et forcément on suppose que le plan de jeu est censé passer pas mal par le Lorientais.

10e : Bon c'est quand il veulent les Bleuets pour mettre un peu de rythme là. Début de match tout mou tout mou on s'attendait à autre chose.

8e : Rho ce centre en chandelle de Nusa qui retombe pile au niveau du point de péno, vraiment pas un cadeau pour Chevalier. Il s'en sort pas si mal le gardien français en boxant le ballon.

7e : Qu'est-ce qu'il nous fait là Simakan ? Le défenseur central de Leipzig rate totalement une intervention anodine au milieu de terrain et finit par toucher le ballon de la main. Résultat, carton jaune un peu concon après seulement 7 minutes de jeu.

5e : Je suis mauvaise langue les Norvégiens savent aussi garder un peu le ballon et se faire des passes. Positionnés dans un bon vieux 442 à plat.

3e : Les Bleuets prennent la direction des opérations d'entrée. Je vois à peu près à quel genre de match on va assister, et d'habitude ça se joue à 7 contre 7 et avec des buts un peu moins grands (et avec la main).

1ère : VAMOS !

20h44 : Ah donc même en Roumanie on met Free From Desire à fond les ballons dans les stades. Aucun répit.

20h42 : L'hymne norvégien maintenant, le « Ja, vi elsker dette landet » comme chacun le sait.

20h41 : Les deux équipes entrent sur la pelouse, on passe aux hymnes et on commence par La Marseillaise.

20h38 : On rappelle un des enjeux de ce soir, au-delà de la (quasi) qualif, gagner pour avoir les meilleures chances de terminer premiers et ainsi continuer à Cluj plutôt que devoir se déplacer à Bucarest. Un voyage en moins c'est toujours ça de pris.

De nombreux changements au sein des petits Bleus pour ce 2e match par rapport à l'ouverture. Adli remplace notamment Barcola devant, de même que que Olise à la place de Gouiri. Chotard et Le Fée titulaires au milieu... Voilà le 11 de Ripoll >

La 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤' 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 des Espoirs face à la Norvège 👊



La 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤' 𝙙𝙚 𝙙𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙩 des Espoirs face à la Norvège 👊

📺 Coup d'envoi 20h45 sur W9 et beIN SPORTS 1#NORFRA | #EuroEspoirs pic.twitter.com/DailvjRZ7f — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2023





20h33 : Dans l'autre match du jour dans le groupe D, l'Italie a battu la Suisse. Une victoire ce soir et les Bleuets seront quasiment qualifiés.

20h31 : Les Tricolores ont donc remporté leur premier match face à l'Italie, qui n'a pas été sans polémique arbitrale vous n'avez pas pu passer à côté. D'ailleurs il va y avoir le VAR à partir des quarts de finale à cause de cette rencontre.

20h29 : Hello tout le monde ! Bienvenue chez nous pour suivre le 2e match des Bleuets dans ce tournoi.